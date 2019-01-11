В Москве похищен возможный фигурант дела об убийстве Дениса Вороненкова Юрий Василенко

По сведениям «Росбалта», 10 января в ресторане «Базилик» группа мужчин потребовала, чтобы Василенко проехал с ними. На улице завязалась потасовка со стрельбой, в результате которой Василенко получил ранения. После этого неизвестные раненого погрузили в багажник машины и увезли в неизвестном направлении. На Украине Василенко называют криминальным авторитетом.

По факту похищения человека Следственный комитет возбудил уголовное дело. Имя похищенного СК не уточняет.