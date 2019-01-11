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17:04, 11 января 2019

В Москве похищен возможный фигурант дела об убийстве Дениса Вороненкова Юрий Василенко

По сведениям «Росбалта», 10 января в ресторане «Базилик» группа мужчин потребовала, чтобы Василенко проехал с ними. На улице завязалась потасовка со стрельбой, в результате которой Василенко получил ранения. После этого неизвестные раненого погрузили в багажник машины и увезли в неизвестном направлении. На Украине Василенко называют криминальным авторитетом.

По факту похищения человека Следственный комитет возбудил уголовное дело. Имя похищенного СК не уточняет.

Комментарии

6

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novyrusich 11 января 2019 | 17:09

До чего обнаглели украинские спецслужбы, уже прямо в Москве среди бела дня похищают сотрудников ФСБ.
Высокий профессионализм демонстрируют.
А ФСБ идет по неверным стопам СВР и ГРУ.
Провал за провалом.

kottigr1 11 января 2019 | 17:18

novyrusich: И здесь Петров с Бошировым облажались.. Не смогли тихо похитить свою жертву..

apels 11 января 2019 | 17:36

Прям как Кадыров!

alex_melnikov Алексей Мельников 11 января 2019 | 17:44

Лихие путинские годы ...

minerr 11 января 2019 | 17:56

alex_melnikov: И не говори, попробовал бы криминальный авторитет пропасть в тишайшие ельциновские годы - правительство враз подало бы в отставку, не уберегли, мол, главного спонсора.

poluputing 11 января 2019 | 18:13

minerr: приятно, что вы перестали сомневаться в определениях данных Украиной. Авторитете так авторитет. Пора уже: аннексия -так аннексия, сбили не ту "птичку" так сбили. Пиратски напали и захватили украинских моряков. И, страна-террорист, так страна -террорист

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