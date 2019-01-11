В Москве похищен возможный фигурант дела об убийстве Дениса Вороненкова Юрий Василенко
По сведениям «Росбалта», 10 января в ресторане «Базилик» группа мужчин потребовала, чтобы Василенко проехал с ними. На улице завязалась потасовка со стрельбой, в результате которой Василенко получил ранения. После этого неизвестные раненого погрузили в багажник машины и увезли в неизвестном направлении. На Украине Василенко называют криминальным авторитетом.
По факту похищения человека Следственный комитет возбудил уголовное дело. Имя похищенного СК не уточняет.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
novyrusich 11 января 2019 | 17:09
До чего обнаглели украинские спецслужбы, уже прямо в Москве среди бела дня похищают сотрудников ФСБ.
Высокий профессионализм демонстрируют.
А ФСБ идет по неверным стопам СВР и ГРУ.
Провал за провалом.
kottigr1 11 января 2019 | 17:18
novyrusich: И здесь Петров с Бошировым облажались.. Не смогли тихо похитить свою жертву..
apels 11 января 2019 | 17:36
Прям как Кадыров!
alex_melnikov Алексей Мельников 11 января 2019 | 17:44
Лихие путинские годы ...
minerr 11 января 2019 | 17:56
alex_melnikov: И не говори, попробовал бы криминальный авторитет пропасть в тишайшие ельциновские годы - правительство враз подало бы в отставку, не уберегли, мол, главного спонсора.
poluputing 11 января 2019 | 18:13
minerr: приятно, что вы перестали сомневаться в определениях данных Украиной. Авторитете так авторитет. Пора уже: аннексия -так аннексия, сбили не ту "птичку" так сбили. Пиратски напали и захватили украинских моряков. И, страна-террорист, так страна -террорист