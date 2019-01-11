В Госдуме собираются отложить рассмотрение проектов сенатора Андрея Клишаса

Речь идет о проектах законов «о суверенном интернете», запрете на публикацию недостоверной информации и штрафах за неуважительные высказывания о власти. Как стало известно Дождю, депутатам не понравилось интервью Клишаса «Новой газете», где он сказал, что за использование слова «Госдура» наказывать не следует.

Между тем, председатель профильного комитета по информационной политики Леонид Левин заявил ТАСС, что работа над законопроектами Клишаса идет в обычном режиме.

Сразу после новогодних праздников думский комитет по безопасности поддержал один из законопроектов — о наказании за оскорбление власти, но окончательное решение по все проектам будет принимать комитет по информполитике.