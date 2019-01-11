В Госдуме собираются отложить рассмотрение проектов сенатора Андрея Клишаса
Речь идет о проектах законов «о суверенном интернете», запрете на публикацию недостоверной информации и штрафах за неуважительные высказывания о власти. Как стало известно Дождю, депутатам не понравилось интервью Клишаса «Новой газете», где он сказал, что за использование слова «Госдура» наказывать не следует.
Между тем, председатель профильного комитета по информационной политики Леонид Левин заявил ТАСС, что работа над законопроектами Клишаса идет в обычном режиме.
Сразу после новогодних праздников думский комитет по безопасности поддержал один из законопроектов — о наказании за оскорбление власти, но окончательное решение по все проектам будет принимать комитет по информполитике.
Комментарии12
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aleks50 Алексей Клубников 11 января 2019 | 17:10
Тем хуже будет этим толсторожим, обобравшим страну клишецам и прочив ворам. Русский бунт он беспощадный.
vilingrad 11 января 2019 | 17:31
aleks50: Госдуме собираются отложить рассмотрение проектов сенатора Андрея Клишаса«
...а самого Клишаса отложить в палату буйнопомешанных...
shplint_07 11 января 2019 | 18:02
Что будут делать жидохохляцкие фаны "Эха", если закон об оскорблении власти примут?
serjo1977 11 января 2019 | 18:09
Ну, тебя-то мудаком нам никто назвать не запретит. Хотя, лично я этого делать не буду, чтобы меня в ответ не назвали "Капитаном Очевидность".
wild_division 11 января 2019 | 17:42
aleks50: Русский бунт беспощадный.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
На коленях, что ли?
Хе-хе.
compare 11 января 2019 | 18:01
aleks50: хуже будет кому угодно,но не им...а "бунт",он беспощадный со времен Некрасова:" станут на колени перед домом барина и стоят,не уходят"...во какие "бунтари"!
zapadnay 11 января 2019 | 17:17
Надо же, депутаты обижаются. Неужели они высокого мнения о себе? С чего бы это? Они не знают цифры официального рейтинга? Про народный даже не говорю.
sergirusso 11 января 2019 | 17:19
Дура есть, а слова - нет...
kaplan911 11 января 2019 | 17:21
Госдура и есть.
sborisych 11 января 2019 | 17:25
думский комитет по безопасности поддержал один из законопроектов — о наказании за оскорбление власти
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Ну-ну, ребятки, давайте- давайте.. Тока опосля не скулите, что никак не оправдаетесь, и не отмоетесь...
alo0000 11 января 2019 | 17:38
Они отложат, а мы - положим.
mas_mas 11 января 2019 | 18:07
Потому что термин "Штраф" надо поменять на "Срок", и попрёт законопроект сразу в трёх чтениях.