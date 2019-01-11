Ремонтные работы на Канале имени Москвы планируется завершить до начала апреля

Ремонтные работы на Канале имени Москвы, где накануне обвал грунта спровоцировал затопление тоннеля, планируется завершить до начала апреля. Руководство учреждения намерено взыскать ущерб с организации, виновной в возникновении аварии.

Подрядчик, который займется восстановлением поврежденного участка, будет определен в течение двух недель. Сами ремонтные работы по укреплению осушенного канала начнутся в середине февраля, сообщил агентству ТАСС руководитель учреждения Герман Елянушкин. Только на заполнение канала водой потребуется около двух недель. Работы планируется завершить до апреля – к началу навигация. Перекрывать движение на Волоколамском шоссе, которое проходит прямо под обвалом, на время ремонта не планируется. Во сколько обойдется восстановление, пока неясно, но известно, что деньги на это пойдут из городского бюджета и из средств самого канала. А после того, как будет установлен виновник аварии, учреждение намерено выставить претензии к организации, в 2000-х занимавшейся расширением Волоколамского шоссе и строительством нового автомобильного тоннеля. Также запрос о возмещении ущерба могут направить в компанию, в которой гидротехническое сооружение было застраховано.

Провал грунта площадью более 70 квадратных метров произошел накануне. Водой частично затопила Тушинский тоннель, проходящий под каналом имени Москвы. Движение транспорта было восстановлено через несколько часов. В результате аварии никто не пострадал