Мосгорсуд отказал ОКР в жалобе по делу бобслеиста Зубкова

Сам Александр Зубков считает это решение справедливым.

Решение Мосгорсуда действует только на территории России, так что за границей Зубков по-прежнему будет считаться лишенным двух золотых медалей Сочи.

Решение Мосгорсуда не повлияет на допуск российских спортсменов к Олимпийским Играм в Токио, — сказала «Эху Москвы» депутат Госдумы Светлана Журова. В данном вопросе внимание приковано к другим аспектам, — считает первый заместитель главы комитета по международным делам.

Светлана Журовал добавила, что с российскими спортсменами на международном уровне поступили несправедливо. По её словам этот суд нужен был, чтобы оставить Зубкову возможность получать социальные выплаты, которые полагаются чемпиону Игр.