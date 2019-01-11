Мосгорсуд отказал ОКР в жалобе по делу бобслеиста Зубкова
Сам Александр Зубков считает это решение справедливым.
Решение Мосгорсуда действует только на территории России, так что за границей Зубков по-прежнему будет считаться лишенным двух золотых медалей Сочи.
Решение Мосгорсуда не повлияет на допуск российских спортсменов к Олимпийским Играм в Токио, — сказала «Эху Москвы» депутат Госдумы Светлана Журова. В данном вопросе внимание приковано к другим аспектам, — считает первый заместитель главы комитета по международным делам.
Светлана Журовал добавила, что с российскими спортсменами на международном уровне поступили несправедливо. По её словам этот суд нужен был, чтобы оставить Зубкову возможность получать социальные выплаты, которые полагаются чемпиону Игр.
Комментарии21
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post_v 11 января 2019 | 17:04
Журова может говорить, что захочет
в этой ситуации важнее, что скажет МОК по поводу решения Мосгорсуда
astet 11 января 2019 | 17:11
post_v: а почему Путин
не выдаст в виде компенсации за моральные страдания
Зубкову звезду Героя России
(чем бобслеист Зубков хуже бандита Кадырова?!!)?
lenin3 11 января 2019 | 17:18
post_v: другой прикол в том,как будут встречать этого самозванца-чемпиона как президента федерации бобслея РФ на международных соревнованиях за границей другие спортсмены.Или он дальше Крыма не выезжает или,потупив глазки,будет отвечать,что это не я,а суд так решил...)))
novyrusich13 11 января 2019 | 17:32
lenin3: А его и его федерацию уже дисквалифицировали. Никуда ему выезжать не придется.
Главу Федерации бобслея России отстранили за употребление допинга
13.12.2018 | 21:28
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила главу Федерации бобслея России Александра Зубкова за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает «Советский спорт».
Также отстранены такие члены организации, как Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.
IBSF приняла решение в связи с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS), который частично поддержал дисциплинарную комиссию Международного олимпийского комитета (МОК) в этом вопросе.
Напомним, что россияне были признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Их результаты на Играх были аннулированы, также на спортсменов был наложен запрет на участие в последующих олимпиадах.
lenin3 11 января 2019 | 17:36
novyrusich13: а-а,понятно,типа,гуляй,рванина,раз в приличное общество не пускают.Ну,пусть теперь с Ай-Петри на бобе катается...)))
zapadnay 11 января 2019 | 17:25
post_v:
Олимпийский чемпион на территории России. Как можно было до такого додуматься?! Нет слов.
Ваще....
oneoretwo 11 января 2019 | 17:06
Сам Александр Зубков считает это решение справедливым.
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... саша, это твоя последняя олимпийская медаль...
zapadnay 11 января 2019 | 17:33
oneoretwo:
О чем, Вы? Олимпийская медаль для внутреннего пользования
rifles 11 января 2019 | 17:09
Мля,им еще и "социальные выплаты" положены!?
Сплошной вечный кайф.
lenin3 11 января 2019 | 17:14
rifles:блин,так и я могу подать в Мосгорсуд,что выход на пенсию в 65 лишает меня многих"социальных выплат",которые я получал бы,выйдя в 60? Или так можно только социально близким к власти ублюдкам?
ts 11 января 2019 | 17:11
Бюджет страны должен дополнительно пожизненно спонсировать наглого допингиста, нечестно выигравшего медали. В таком случае я пожелаю МОК поставить моей стране ультиматум: не вернете медали и не аннулируете решение басманного правосудия -- Олимпийских Игр вам больше не видать. Это будет справедливо и хороший урок!
klegg 11 января 2019 | 17:13
самим то не смешно???? капец, какое почетное звание "олимпийский чемпион на территории россии"
rogerrabbit 11 января 2019 | 17:18
klegg: самим то не смешно????
и самое смешное, что они это всё на полном серьёзе
цирк
natogrek 11 января 2019 | 18:17
Молодец, Сашок. И допинга покушал, и социалку получил. Сашок решением суда доволен. А спортивная честь как и честь вообще нечто нематериальное. Ну. и на фига она СашкУ?
sklar39 11 января 2019 | 17:18
Самому Александру не стыдно? Или деньги не пахнут?
vlabumur 11 января 2019 | 17:23
звания олимпийского чемпиона дают возможность получать пожизненную президентскую стипендию.
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Не смотрю я этих "спортсменов" противно.
compare 11 января 2019 | 17:28
появляется новое звание:"олимпийский чемпион ограниченной географии".....
man26 11 января 2019 | 17:32
Бедненький! На паперть ещё не вышел?
sm59 11 января 2019 | 17:39
Бабульки и дедульки, скиньтесь с пенсий этому красавцу на социальные выплаты.
Он ради того, чтобы на саночках с горки обогнать ВСЕХ на несколько тысячных секунды, потратил всю свою жизнь, пошел на подлость, отстоял в Мосгорсуде свое право на часть ваших пенсий...
И, наконец, посмотрите, какой одухотворенный взгляд у этого мерзавца!!!
apels 11 января 2019 | 17:39
Журова свистит :) Решение по "олимпийскому чемпиону на территории России" нарушает основы Олимпийского комитета. И вполне может стать поводом по отстранению России от олимпиад.
leda53 11 января 2019 | 17:52
Теперь надо будет за границей вернуть медали, а на территории России можно оставить.
Напомню: МОК назначил Олимпийский комитет России ответственным за возврат медалей Зубкова, Воеводы и других бобслеистов. С понятными санкциями за невыполнение.
Или снова хочется в "дурачка" сыграть? Так ещё с пробами для ВАДА не всё завершилось...