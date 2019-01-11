Токио должен признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над Южными Курилами
Об этом в преддверии визита в Москву главы МИД Японии заявляет МИД России.
13-го января Таро Коно проведет переговоры в Москве. Эта встреча станет первым раундом двусторонних консультаций по мирному договору с Японией.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
idruker 11 января 2019 | 16:39
Скажите, а нельзя ли наоборот - сначала Россия вернет Курилы, а Япония потом признает итоги 2МВ?
vitaly_mr23 11 января 2019 | 16:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
alger 11 января 2019 | 16:42
чичас
danko1 11 января 2019 | 16:42
Ничего удивительно.
После бандитского захвата Крыма Кремль и МИД указывают, чтобы и незаконный захват Курил Япония признала, чего она никогда делать не будет.