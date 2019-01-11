В Кургане в свободной продаже появились сухие пайки от комбината «Дружба народов»
Это единственный поставщик продуктов Росгвардии. Журналисты Znak.com обнаружили пайки в одном из магазинов на улице Дзержинского. Набор называется «Завтрак туриста» и стоит 150 рублей. В августе прошлого года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил, что «Дружба народов» завышает стоимость продуктов для Росгвардии в несколько раз.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 11 января 2019 | 16:36
Как понимать эту новость?
Пайки сухие для Росгвардии по 2-ому разу теперь продают по завышенной цене?
vitaly_mr23 11 января 2019 | 16:42
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
igor919191 11 января 2019 | 16:40
Прекрасный сухпай. Беру на охоту и рыбалку.
curhatuy6 11 января 2019 | 16:41
"Говорю Росгвардия, подразумеваю - бизнес.
Говорю бизнес подразумеваю - Росгвардию".
И как думают "высоко сидящие", эти крохоборы их защитят?:)))