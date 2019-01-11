В Кургане в свободной продаже появились сухие пайки от комбината «Дружба народов»

Это единственный поставщик продуктов Росгвардии. Журналисты Znak.com обнаружили пайки в одном из магазинов на улице Дзержинского. Набор называется «Завтрак туриста» и стоит 150 рублей. В августе прошлого года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил, что «Дружба народов» завышает стоимость продуктов для Росгвардии в несколько раз.