Завтра в Магнитогорске начнут сносить два подъезда дома, разрушенных в результате взрыва газа
Об этом ТАСС сообщили в предприятии, которое займется этими работами. Ранее сообщалось, что после демонтажа 16-этажка будет разделена на два отдельно стоящих здания, а на месте снесенных подъездов появится мемориал.
Комментарии1
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vitaly_mr23 11 января 2019 | 16:42
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