Укрепление дамбы «Канала им. Москвы» в районе Тушинского туннеля завершится до 1 апреля
Об этом сообщает в пресс-службе канала. Сейчас участок между 7 и 8 шлюзами, где накануне произошел прорыв дамбы осушен. Специалисты приступили к его изучению. Затопленный ранее Тушинский тоннель работает, как в сторону Москвы, так и области. Руководитель «Канала имени Москвы» Герман Елянюшкин обещает, что авария на канале не повлияет на плановое возобновление навигации в апреле.
Комментарии1
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