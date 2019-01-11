Укрепление дамбы «Канала им. Москвы» в районе Тушинского туннеля завершится до 1 апреля

Об этом сообщает в пресс-службе канала. Сейчас участок между 7 и 8 шлюзами, где накануне произошел прорыв дамбы осушен. Специалисты приступили к его изучению. Затопленный ранее Тушинский тоннель работает, как в сторону Москвы, так и области. Руководитель «Канала имени Москвы» Герман Елянюшкин обещает, что авария на канале не повлияет на плановое возобновление навигации в апреле.