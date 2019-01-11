Госсекретарь США Майк Помпео не смог подтвердить, что арестованный в Москве Пол Уилан не является американским шпионом

На прямой вопрос, заданный телекомпаний Фокс Ньюс, он ответил уклончиво. По его словам, он не может вдаваться в детали данного конкретного дела.

Сегодня же в МИД России заявили, что на нынешнем этапе расследования об обмене Пола Уилана на какого-либо из россиян, находящихся в заключении за рубежом, речи не идет.