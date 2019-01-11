Госсекретарь США Майк Помпео не смог подтвердить, что арестованный в Москве Пол Уилан не является американским шпионом
На прямой вопрос, заданный телекомпаний Фокс Ньюс, он ответил уклончиво. По его словам, он не может вдаваться в детали данного конкретного дела.
Сегодня же в МИД России заявили, что на нынешнем этапе расследования об обмене Пола Уилана на какого-либо из россиян, находящихся в заключении за рубежом, речи не идет.
Комментарии4
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captainobvious 11 января 2019 | 16:39
так бы сразу и сказал: не могу, типа, вдаваться в детали данного конкретного дела, чтобы не предавать огласке методы работы американских спецслужб...
vitaly_mr23 11 января 2019 | 16:43
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olegleon 11 января 2019 | 16:40
упс! первый пошёл. теперь Терезу надо спросить
java_php 11 января 2019 | 16:41
Так все таки шпиён или мученик кровавого Мордора? Кстати что все так волнуются, Павленский же сказал, что у кровавой гебни условия содержания лучше, чем в наидемократической тюряге Франции.