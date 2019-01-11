Германский союз журналистов призвал не выдавать лицензию немецкоязычному порталу RT Deutsch
В настоящее время RT Deutsch доступен в Германии только в интернете. Там есть как лента новостей, так и видеозаписи.
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В настоящее время RT Deutsch доступен в Германии только в интернете. Там есть как лента новостей, так и видеозаписи.
Комментарии11
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oneoretwo 11 января 2019 | 16:34
...прально: плесень надо выводить сразу и во всех углах...
kottigr1 11 января 2019 | 16:36
oneoretwo:
Российское=лживое, подлое. Это становится во всём мире синонимом.
Спасибо Путину за это !
ematveev 11 января 2019 | 16:41
kottigr1:
Просто в Германии профессиональные критерии журналистики иные:
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Журналист немецкого издания Der Spiegel Клаас Релоциус в течение семи лет выдумывал репортажи и интервью, за которые получил девять немецких и две международных профессиональных премии.
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vitaly_mr23 11 января 2019 | 16:43
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
java_php 11 января 2019 | 16:36
Правильно. А то мешает работе правильных сочинителей репортажей и новостей. Особенно правдивый Шпигель небось старался.
captainobvious 11 января 2019 | 16:36
ну теперь возникнут проблему у русскоязычного портала Deutsche Welle, вы этого добиваетесь, дебилы?
idruker 11 января 2019 | 16:44
captainobvious: Воронежу не привыкать. Он - мальчик для битья при королевской шкодливой особе.
anemon 11 января 2019 | 16:36
Зачем их туда пустили?
ematveev 11 января 2019 | 16:43
anemon:
Действительно, зачем? Там журналистика достигла небывалых высот, "Шпигель" тон задает, а тут вдруг RT какой-то...
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Журналист немецкого издания Der Spiegel Клаас Релоциус в течение семи лет выдумывал репортажи и интервью, за которые получил девять немецких и две международных профессиональных премии.
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olegleon 11 января 2019 | 16:37
испугались конкурентов по пропаганде
igor919191 11 января 2019 | 16:43
Геббельс запретил. 4 рейх наступает.