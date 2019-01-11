Решение о признании Александра Зубкова олимпийским чемпионом на территории нашей страны вступило в силу
Мосгорсуд отклонил жалобу ОКР на принятое ранее решение об отказе признать на территории России действие вердикта Спортивного арбитражного суда об установлении вины главы Федерации бобслея в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи.
Комментарии5
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post_v 11 января 2019 | 16:32
следующий шаг – добиваться через суд признания чемпионом без участия в соревнованиях?
vitaly_mr23 11 января 2019 | 16:43
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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zavodenka 11 января 2019 | 16:37
xa-xa-xa!
pantera_1 11 января 2019 | 16:40
Это что-то новое, весёленькое такое: как северные корейцы - чемпионы мира по футболу, ха-ха.
sneer1 11 января 2019 | 16:42
Смешно. Предлагаю также в судебном порядке отменить на территории РФ действие закона всемирного тяготения, что сильно поможет нашим спортсменам, в основном, - прыгунам в высоту и с трамплина.