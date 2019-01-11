Решение о признании Александра Зубкова олимпийским чемпионом на территории нашей страны вступило в силу

Мосгорсуд отклонил жалобу ОКР на принятое ранее решение об отказе признать на территории России действие вердикта Спортивного арбитражного суда об установлении вины главы Федерации бобслея в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи.