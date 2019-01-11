Производители продовольственных товаров скрывают подорожание продуктов, уменьшая их количество в упаковке
Так на прилавках появились куриные яйца в расфасовке по 9 штук вместо привычных 10.
Куриные яйца стали одним из самых быстро дорожающих продуктов за последний год – по данным Росстата, их цена выросла более чем на четверть. Некоторые производители придумали, как сделать скачок цен для потребителей менее заметным, например, птицефабрика «Вараксино» начала продавать комплект из 9 яиц. Фотографию с необычными упаковками выложил один из пользователей портала Pikabu, и она собрала более 1500 комментариев. Решение по упаковке на стоимости продукции никак не сказалось, уверяют в агрохолдинге «Космос Групп», в нее входит птицефабрика. «Российской газете» там пояснили, что такая фасовка – это новый для России формат, но он распространен в Европе. Однако к такому способу, отмечает Русская служба BBC, прибегают и другие производители. Издание выяснило, что за последние несколько лет уменьшились стандартные упаковки соков, молока, сметаны, майонеза, шоколада, а также баночного пива и сырных нарезок.
Накануне Росстат отчитался о росте потребительских цен в стране. Инфляция за год составила 4,3% против 2,5% годом ранее.
Комментарии8
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sergs_sergs 11 января 2019 | 16:12
Гланое чей Крым, а дальше хоть камни с неба, верно?
kottigr1 11 января 2019 | 16:18
sergs_sergs: "Сколько вешать в граммах ?" ( реклама Билайна из 90-х )
vitaly_mr23 11 января 2019 | 16:20
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
y3emen1 11 января 2019 | 16:20
а лапша на уши вообще подешевела
nehoroshiy 11 января 2019 | 16:23
Недовес -это совковый приём обмануть покупателя.
viktorova 11 января 2019 | 16:25
/Накануне Росстат отчитался о росте потребительских цен в стране. Инфляция за год составила 4,3% против 2,5% годом ранее./
Такое впечатление, что сотрудники росстата в магазин не ходят и святым духом питаются. А в бак автомобиля воду из под крана заливают...
oneoretwo 11 января 2019 | 16:32
...показуха и понты - основа путиномики...
speculyant 11 января 2019 | 16:40
oneoretwo: во-во. 35р-50р. Это по ихнему 4.5%. Гениальные математики там!