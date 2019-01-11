Производители продовольственных товаров скрывают подорожание продуктов, уменьшая их количество в упаковке

Так на прилавках появились куриные яйца в расфасовке по 9 штук вместо привычных 10.

Куриные яйца стали одним из самых быстро дорожающих продуктов за последний год – по данным Росстата, их цена выросла более чем на четверть. Некоторые производители придумали, как сделать скачок цен для потребителей менее заметным, например, птицефабрика «Вараксино» начала продавать комплект из 9 яиц. Фотографию с необычными упаковками выложил один из пользователей портала Pikabu, и она собрала более 1500 комментариев. Решение по упаковке на стоимости продукции никак не сказалось, уверяют в агрохолдинге «Космос Групп», в нее входит птицефабрика. «Российской газете» там пояснили, что такая фасовка – это новый для России формат, но он распространен в Европе. Однако к такому способу, отмечает Русская служба BBC, прибегают и другие производители. Издание выяснило, что за последние несколько лет уменьшились стандартные упаковки соков, молока, сметаны, майонеза, шоколада, а также баночного пива и сырных нарезок.

Накануне Росстат отчитался о росте потребительских цен в стране. Инфляция за год составила 4,3% против 2,5% годом ранее.