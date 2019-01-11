В доме в Магнитогорске, где в ночь на 31 декабря обрушился подъезд, частично восстановлена подача газа

Уже подключено около ста квартир, — сообщает ТАСС. По официальной версии причиной обрушения дома стал взрыв бытового газа. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников сказал сегодня, что очаг взрыва находился не выше третьего этажа. В результате обрушения подъезда дома, напомню, погибли 39 человек.