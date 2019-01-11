Белоруссия снимает ограничения на число американских дипломатов в Минске
Об этом сообщил журнал Foreign Policy. По его данным, белорусские власти уже уведомили об этом Вашингтон. В 2008-ом году штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек. Это была реакция на экономические санкции со стороны США.
Комментарии6
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cromwel 11 января 2019 | 16:10
хитрожопый лука думает что американские дипломаты его кормить будут? Они натянут его раком ещё похлеще чем вова
vitaly_mr23 11 января 2019 | 16:21
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sergilio 11 января 2019 | 16:17
Пора уже сдавать в аренду землю под американские авиабазы.
olegleon 11 января 2019 | 16:20
посольство из 5 человек?! это круто!
len56 11 января 2019 | 16:24
Батька решил губернатором стать в своём штате.
Будет паразитировать на американских военных базах....Процветающую Белоруссию построить не удалось.
testmeter 11 января 2019 | 16:28
len56: Фошизды и бандерошушкевичцы на Белоруссии уже в твоем телевизоре появились?