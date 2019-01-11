Губернатор Магаданской области заявил, что в России не уничтожали людей за инакомыслие
Также, по словам Сергея Носова, один из самых известных заключенных Колымы – Сергей Королев – просто «работал в своем направлении».
«Мы никогда, даже во времена царской России, не уничтожали людей за инакомыслие», — заявил Сергей Носов в интервью главному редактору газеты «Завтра» Александру Проханову. Губернатор отметил, что в этом заключается «сила нашего народа», а «традицию терпимого отношения к другому мнению» необходимо сохранить. Отдельно Носов отметил советского конструктора Сергея Королева, которому, по словам губернатора, «были созданы условия» для работы. «Он здесь не золото добывал», — заявил глава Магаданской области.
При этом, согласно воспоминаниям самого Королева, которые цитировала «Российская газета», будущий отец советской космонавтики как раз работал на золотом прииске. На протяжении примерно года по восемь и больше часов в сутки Королев возил из карьера золотоносный песок и в дальнейшем ненавидел золото до конца своих дней. По утверждению других заключенных, выжил конструктор практически чудом.
По официальным данным, в лагеря Колымы с 30-х по 50-е годы попали больше 740 тысяч заключенных. Как минимум 120 тысяч погибли из-за тяжелых условий жизни.
Комментарии21
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dotzz 11 января 2019 | 16:04
Вот жеж ублюдок.
djuga 11 января 2019 | 16:08
dotzz: Вот жеж ублюдок.
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А чему удивляться-то? Похоже, он только вчера из яйца вылупился.
Энкавэдешного.
vitaly_mr23 11 января 2019 | 16:21
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stalk25 11 января 2019 | 16:33
dotzz: Вот именно, даже не продажный холуй, а ничтожный ублюдок.
kottigr1 11 января 2019 | 16:05
Ещё в России губернаторы никогда не врут...
stratofighter 11 января 2019 | 16:16
kottigr1: Если не врет значит, он считает, что те, кого убили сталинские прихвостни — это были не люди. Логично по-своему. Вот и гитлеровцы тоже не считали евреев и славян за людей.
viktorova 11 января 2019 | 16:06
//Сергей Королев – просто «работал в своем направлении».//
Медынский подтвердит.
ngilmutdinov 11 января 2019 | 16:07
Носов - потомок вертухаев?
alger 11 января 2019 | 16:28
ngilmutdinov: это Незнайка вернувшийся с Луны, усилиями Рагозина
stratofighter 11 января 2019 | 16:07
Вот же лживый ублюдок! Почему на "Эхе" всё еще нет отдельной рубрики "Полюбуйтесь на идиота"?
platonnekafrin 11 января 2019 | 16:13
ЦРУ никогда не придавало значения истории страны, куда забрасывался агент. Вот так в Магадане и спалился еще один американский разведчик. Но может быть, что этот янки солсберецкий.
glebov 11 января 2019 | 16:14
И 58 статьи не было. И лагерей особого назначения (лагерей смерти) не было. И ГУЛАГА не было. И идеологического террора КПСС не было.Ничего не было. Были только безмозглые идиоты, которые в наше время стали губернаторами.
nehoroshiy 11 января 2019 | 16:15
"Мы"? Ему губерния по наследству досталась?
captaingeorge 11 января 2019 | 16:17
Каждый раз, встречаясь с "глубокомысленными размышлениями" наших начальников, не устаю поражаться запасами отечественных "ископаемых". Мы лидируем по всем позициям, в том числе по разведанным залежам мудаков...
russkyi177 11 января 2019 | 16:21
" 25 сентября 1938 года Королёв был включён в список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР. В списке он шёл по первой (расстрельной) категории[12][13]. Список был завизирован Сталиным, Молотовым, Ворошиловым и Кагановичем[14].
Королёв был осуждён Военной Коллегией Верховного Суда СССР 27 сентября 1938 года, обвинение: ст. 58-7, 11. Приговор: 10 лет ИТЛ, 5 лет поражения в правах. Десятого июня 1940 года срок сокращён до 8 лет ИТЛ, освобождён в 1944 году. По его заявлению в Военную прокуратуру от 30 мая 1955 года реабилитирован «за отсутствием состава преступления» 18 апреля 1957 года[15][16].
После ареста. Бутырская тюрьма, 28 июня 1938 г.
Сергей Королёв прошёл Бутырку в Москве, пересыльную тюрьму в Новочеркасске[17].
21 апреля 1939 года попал на Колыму, где c 3 августа находился на золотом прииске Мальдяк Западного горнопромышленного управления и был занят на так называемых «общих работах»[18]. (Из Википедии).
unafk 11 января 2019 | 16:31
russkyi177:Одной из причин смерти Королёва, а ему было то всего 60 лет, последствии пыток и и тяжёлых условий жизни в ГУЛАГе.
isnovvanaarene 11 января 2019 | 16:36
russkyi177: glebov: Вывсёврёти.
podwodnik 11 января 2019 | 16:25
"Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина
И широкая грудь осетина".
Автора этих строк Осипа Мандельштама убили за "полразговорца" и бросили в общую яму с такими же инакомыслящими. А сброд тонкошеих вождей - полулюдей продолжает мяучить. Так и живём.
finist 11 января 2019 | 16:27
Для справки: во всей Магаданской области живёт меньше 150 000. В Сызрани больше живёт.
oneoretwo 11 января 2019 | 16:27
Губернатор ... заявил, что в России не уничтожали людей за инакомыслие...
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...просто пора уже давно не обращать внимания на заявления путингских ставленников-холуев-бездарей-неучей, мало ли что брякнет какой холуй по неграмотности...
...один, помнится, договорился, что Иван Грозный с сыном в непостроенный СПб путешествовал (на сапсане бы еще сказал ??!!!)....
unafk 11 января 2019 | 16:34
Даже в Советские времена, таких идиотов не брали улицы мести, а ныне губернаторы. Уже не удивляешься их изречениям, что умер то сын Ивана Грозного, простудившись по пути в Петербург