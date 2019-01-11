Губернатор Магаданской области заявил, что в России не уничтожали людей за инакомыслие

Также, по словам Сергея Носова, один из самых известных заключенных Колымы – Сергей Королев – просто «работал в своем направлении».

«Мы никогда, даже во времена царской России, не уничтожали людей за инакомыслие», — заявил Сергей Носов в интервью главному редактору газеты «Завтра» Александру Проханову. Губернатор отметил, что в этом заключается «сила нашего народа», а «традицию терпимого отношения к другому мнению» необходимо сохранить. Отдельно Носов отметил советского конструктора Сергея Королева, которому, по словам губернатора, «были созданы условия» для работы. «Он здесь не золото добывал», — заявил глава Магаданской области.

При этом, согласно воспоминаниям самого Королева, которые цитировала «Российская газета», будущий отец советской космонавтики как раз работал на золотом прииске. На протяжении примерно года по восемь и больше часов в сутки Королев возил из карьера золотоносный песок и в дальнейшем ненавидел золото до конца своих дней. По утверждению других заключенных, выжил конструктор практически чудом.

По официальным данным, в лагеря Колымы с 30-х по 50-е годы попали больше 740 тысяч заключенных. Как минимум 120 тысяч погибли из-за тяжелых условий жизни.