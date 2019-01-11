Михаил Ходорковский будет продолжать добиваться ответов на вопросы по убийству трех российских журналистов в ЦАР
Михаил Ходорковский будет продолжать добиваться ответов на вопросы по убийству трех российских журналистов в Центральноафриканской республике. По его словам, Следственный комитет не изучил данные центра «Досье», которые были представлены накануне. Ходорковский считает доказанным тот факт, что убийство журналистов не было связано с ограблением. Сегодня Следственный комитет повторил именно эту версию и выразил мнение, что журналистские структуры Ходорковского, публикуя расследование о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, пытается прикрыть свои просчеты в организации опасной поездки в Африку.
Комментарии10
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valeromm 11 января 2019 | 16:04
Правильно, Миша! Лучшая защита - это нападение
m_doc 11 января 2019 | 16:10
valeromm: А вдруг и противник выберет ту же тактику? Вот смеху-то будет.
vitaly_mr23 11 января 2019 | 16:22
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
olegleon 11 января 2019 | 16:11
уж Ходорковскому ли не знать, что факты доказываются в суде, а не в купленных СМИ
fedor57 11 января 2019 | 16:41
olegleon: в независимом суде. В РФ такого нет, поэтому приходится работать своими силами, и весьма успешно.
macclarren 11 января 2019 | 16:17
Ходорковский-беги, падла куда нибудь в Арктику с Антарктикой и там и во льдах скрывайся с медведями. Потому что народу скоро надоест смотреть на твои преступления, и кто нибудь тебя за яйца на столбе повесит, чтоб больше не мог ты людей убивать. И тогда демократия восторжествует!
parasuk_ 11 января 2019 | 16:30
а чего у ходи такие зубы желтые на фото, чифирит что ли? Полезная привычка, глядишь, скоро снова на зоне окажется :)
java_php 11 января 2019 | 16:30
Такое впечатление, что скоро будет новая сакральная жертва Путина. Уж больно подходящая кандидатура. Деньги заныканные уже забирают Англичане. А там и до чайку попить или нюхнуть чего забористого не далеко.
vitalit 11 января 2019 | 16:36
а фото специально такое сияющее нашли?
fedor57 11 января 2019 | 16:44
Опять одиннадцатирублевых пригожинских шлюх мобилизовали защищать своего хозаяина, все комменты зарсали.