Михаил Ходорковский будет продолжать добиваться ответов на вопросы по убийству трех российских журналистов в ЦАР

Михаил Ходорковский будет продолжать добиваться ответов на вопросы по убийству трех российских журналистов в Центральноафриканской республике. По его словам, Следственный комитет не изучил данные центра «Досье», которые были представлены накануне. Ходорковский считает доказанным тот факт, что убийство журналистов не было связано с ограблением. Сегодня Следственный комитет повторил именно эту версию и выразил мнение, что журналистские структуры Ходорковского, публикуя расследование о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, пытается прикрыть свои просчеты в организации опасной поездки в Африку.