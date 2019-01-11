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Эксклюзив Эха 16:00, 11 января 2019

Решение о признании бобслеиста Александра Зубкова олимпийским чемпионом на территории России вступило в силу

Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России. В ходе первого процесса Мосгорсуд посчитал, что Международный арбитраж обвинил Зубкова в употреблении допинга, основываясь на домыслах. Сам спортсмен сегодняшним решением суда доволен. О дальнейших действиях ОКР пока неизвестно. Ранее в Олимпийском комитете России говорили, что решение Мосгорсуда может повлечь за собой полное отстранение наших спортсменов от Олимпиады в Токио в 20-ом году.

Решение Мосгорсуда не повлияет на допуск российских спортсменов к Олимпийским Играм в Токио, — сказала «Эху Москвы» депутат Госдумы Светлана Журова. В данном вопросе внимание приковано к другим аспектам, — считает первый заместитель главы комитета по международным делам.

Светлана Журовал добавила, что с российскими спортсменами на международном уровне поступили несправедливо. По её словам этот суд нужен был, чтобы оставить Зубкову возможность получать социальные выплаты, которые полагаются чемпиону Игр.

Комментарии

12

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olegleon 11 января 2019 | 16:09

а председателя суда признать трижды чемпионом Олимпиады!
ну чего уж стесняться то?

vitaly_mr23 11 января 2019 | 16:22


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






pepetz 11 января 2019 | 16:11

Самому-то не противно?

sin55 11 января 2019 | 16:14

pepetz: а что противно. сейчас все выплаты подарки и телые места получит

stanislav1975 11 января 2019 | 16:13

К кому обратиться, чтобы меня признали нобелевским лауреатом на территории России?

y3emen1 11 января 2019 | 16:15

а на глобусе россии он вааще емпион мира, единственный

oneoretwo 11 января 2019 | 16:22

...генералы плешивых помоек...ню-ню...

borodulin 11 января 2019 | 16:32

Олимп перенесли в кремль , Зевс плешивый так решил . Трепещите, пиндосы!

kalambasa 11 января 2019 | 16:37

О как!
Давайте решением Мосгорсуда установим курс рубля к доллару 0,68 к одному. Как в СССР.
Или слабо?

unafk 11 января 2019 | 16:37

Дожили! А ведь настоящие Олимпийские чемпионы будут сторониться,как от чумного

zico1982 11 января 2019 | 16:38

Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью...

(комментарий скрыт)

notacat 11 января 2019 | 16:41

скоро они догадаются решением московского суда орден почетного легиона выдавать. Кстати, можно уже заранее назначить чемпионов следующей олимпиады

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