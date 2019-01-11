Решение о признании бобслеиста Александра Зубкова олимпийским чемпионом на территории России вступило в силу
Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России. В ходе первого процесса Мосгорсуд посчитал, что Международный арбитраж обвинил Зубкова в употреблении допинга, основываясь на домыслах. Сам спортсмен сегодняшним решением суда доволен. О дальнейших действиях ОКР пока неизвестно. Ранее в Олимпийском комитете России говорили, что решение Мосгорсуда может повлечь за собой полное отстранение наших спортсменов от Олимпиады в Токио в 20-ом году.
Решение Мосгорсуда не повлияет на допуск российских спортсменов к Олимпийским Играм в Токио, — сказала «Эху Москвы» депутат Госдумы Светлана Журова. В данном вопросе внимание приковано к другим аспектам, — считает первый заместитель главы комитета по международным делам.
Светлана Журовал добавила, что с российскими спортсменами на международном уровне поступили несправедливо. По её словам этот суд нужен был, чтобы оставить Зубкову возможность получать социальные выплаты, которые полагаются чемпиону Игр.
Комментарии12
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olegleon 11 января 2019 | 16:09
а председателя суда признать трижды чемпионом Олимпиады!
ну чего уж стесняться то?
vitaly_mr23 11 января 2019 | 16:22
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pepetz 11 января 2019 | 16:11
Самому-то не противно?
sin55 11 января 2019 | 16:14
pepetz: а что противно. сейчас все выплаты подарки и телые места получит
stanislav1975 11 января 2019 | 16:13
К кому обратиться, чтобы меня признали нобелевским лауреатом на территории России?
y3emen1 11 января 2019 | 16:15
а на глобусе россии он вааще емпион мира, единственный
oneoretwo 11 января 2019 | 16:22
...генералы плешивых помоек...ню-ню...
borodulin 11 января 2019 | 16:32
Олимп перенесли в кремль , Зевс плешивый так решил . Трепещите, пиндосы!
kalambasa 11 января 2019 | 16:37
О как!
Давайте решением Мосгорсуда установим курс рубля к доллару 0,68 к одному. Как в СССР.
Или слабо?
unafk 11 января 2019 | 16:37
Дожили! А ведь настоящие Олимпийские чемпионы будут сторониться,как от чумного
zico1982 11 января 2019 | 16:38
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью...
notacat 11 января 2019 | 16:41
скоро они догадаются решением московского суда орден почетного легиона выдавать. Кстати, можно уже заранее назначить чемпионов следующей олимпиады