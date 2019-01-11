Решение о признании бобслеиста Александра Зубкова олимпийским чемпионом на территории России вступило в силу

Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России. В ходе первого процесса Мосгорсуд посчитал, что Международный арбитраж обвинил Зубкова в употреблении допинга, основываясь на домыслах. Сам спортсмен сегодняшним решением суда доволен. О дальнейших действиях ОКР пока неизвестно. Ранее в Олимпийском комитете России говорили, что решение Мосгорсуда может повлечь за собой полное отстранение наших спортсменов от Олимпиады в Токио в 20-ом году.

Решение Мосгорсуда не повлияет на допуск российских спортсменов к Олимпийским Играм в Токио, — сказала «Эху Москвы» депутат Госдумы Светлана Журова. В данном вопросе внимание приковано к другим аспектам, — считает первый заместитель главы комитета по международным делам.

Светлана Журовал добавила, что с российскими спортсменами на международном уровне поступили несправедливо. По её словам этот суд нужен был, чтобы оставить Зубкову возможность получать социальные выплаты, которые полагаются чемпиону Игр.