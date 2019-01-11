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Эксклюзив Эха 15:49, 11 января 2019

Журова: Признание Зубкова олимпийским чемпионом на в РФ не повлияет на допуск российских спортсменов к ОИ в Токио

Решение Мосгорсуда о признании бобслеиста Александра Зубкова олимпийским чемпионом на территории РФ не повлияет на допуск российских спортсменов к Олимпийским Играм в Токио. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы Светлана Журова. В данном вопросе внимание приковано к другим аспектам, — считает первый заместитель главы комитета по международным делам.

«В дорожной карте я не видела такого пункта, там были совсем другие пункты, по которым нас могут не допустить к играм в Токио. Например, это невыдача данных из московской лаборатории, которые были опечатаны Следственным Комитетом. Вот это более серьезная претензия, чем какие-то решения судов, которые думаю, вряд ли они обращают внимание», — сказала она.

С.Журова добавила, что с российскими спортсменами на международном уровне поступили несправедливо. По ее словам этот суд нужен был, чтобы оставить А.Зубкову возможность получать социальные выплаты, которые полагаются чемпиону Игр.
«Достаточно несправедливые были приняты решения по спортсменам на международном уровне. Есть некоторые социальные поддержки, которые получают олимпийские чемпионы, но с лишением звания, эти выплаты на этих ребят не распространяются, которые оказались под этими санкциями. И поэтому, если внутри страны будет признано, что он является олимпийским чемпионом, то все премиальные и выплаты сохраняются. Я думаю, других способов для Александра защитить свое имя именно внутри страны, защитить это звание не было», — отметила С.Журова.

Согласно вступившему в силу решению А.Зубков только признан российским судом невиновным в нарушении антидопинговых правил. При этом вопрос о возвращении А.Зубкову статуса олимпийского чемпиона ни первой ни апелляционной инстанциями не рассматривался.
Решение суда вступило в  законную силу.

Комментарии

5

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yralez 11 января 2019 | 15:54

И рыбку сьели и на .....сели.
Так получается только в мосгорсуде, а вот в остальном мире вряд ли.

vitaly_mr23 11 января 2019 | 16:23


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post_v 11 января 2019 | 15:56

интересно вот что:
в российской сборной есть хоть один спортсмен "без погон"?
Вообще было бы замечательно, если бы все российские спортсмены приезжали на Олимпиаду в парадных мундирах своего силового ведомства!
Как красиво смотрелась бы российская делегация!
Например, полковник налоговой полиции борец Карелин под руку с майором вооруженных сил Еленой Исинбевой
В 2012 году на авторадио говорили, что каждый четвертый Российский Олимпиец - полицейский.

А ведь есть еще и другие структуры… Олимпийская чемпионка Светлана Журова - та вообще служила инспектором охраны в печально известном следственном изоляторе №4

hihi2raza 11 января 2019 | 16:01

Кто такая журова? Никто, пустое место.

babich174 11 января 2019 | 16:06

//Я думаю, других способов для Александра защитить свое имя именно внутри страны, защитить это звание не было»,//
Не имя он защищал, по словам жулика Журовой, а элементарные рублики.

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