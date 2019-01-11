Французские власти готовятся к очередным акциям протеста «Желтых жилетов»

В охране порядка в эти выходные будут задействованы около 80 тысяч полицейских и жандармов. В Париже будет усилена охрана правительственных зданий. В МВД предупредили, что в местах массового скопления граждан будут действовать специальные группы быстрого реагирования, часть сотрудников будет в гражданской одежде.