Французские власти готовятся к очередным акциям протеста «Желтых жилетов»
В охране порядка в эти выходные будут задействованы около 80 тысяч полицейских и жандармов. В Париже будет усилена охрана правительственных зданий. В МВД предупредили, что в местах массового скопления граждан будут действовать специальные группы быстрого реагирования, часть сотрудников будет в гражданской одежде.
Комментарии3
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vitaly_mr23 11 января 2019 | 15:38
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kottigr1 11 января 2019 | 15:54
vitaly_mr23: Давно во Франции не сносили короны своим королям.. Пора бы проветрить их горячие головы.
ematveev 11 января 2019 | 15:57
"...Часть сотрудников будет в гражданской одежде..."
Однозначно: для проведения провокаций.
Кровавому Макрону мало несколько тысяч арестованных, хочет довести счет до десятков тысяч.