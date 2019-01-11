Президент Франции Эммануэль Макрон не поедет на экономический форум в Давос
Елисейский дворец утверждает, что у него слишком плотный график. Ранее стало известно о том, что на форум в Швейцарию не приедет Дональд Трамп.
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Елисейский дворец утверждает, что у него слишком плотный график. Ранее стало известно о том, что на форум в Швейцарию не приедет Дональд Трамп.
Комментарии5
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vitaly_mr23 11 января 2019 | 15:39
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olegleon 11 января 2019 | 15:42
а кто же поедет туда из руководителей государств?
valeromm 11 января 2019 | 15:55
Все за вовой путиным стали повторять. Похоже что путин стал не только хохлобогом, но и трампо и макаронобогом.
vlabumur 11 января 2019 | 16:08
Глава Минэнерго России Александр Новак намерен принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
А то Трамп,, Макрон
Сейчас научим весь мир как жить,по понятиям.
art_ 11 января 2019 | 16:13
конфликт, однако, назревает между сильными мира сего и политиками...