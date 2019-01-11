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15:32, 11 января 2019

Канал имени Москвы намерен требовать возмещение ущерба с виновника затопления Тушинского тоннеля

По словам руководителя канала Германа Елянюшкина, будут выставлены претензии к производителю работ в 2000-ых годах, либо поступит обращение в страховую компанию. Конкретного виновника Елянюшкин не назвал. Полномасштабные работы по ремонту и укреплению размытой накануне дамбы начнутся в середине февраля.

Комментарии

5

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vitaly_mr23 11 января 2019 | 15:39


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polsan 11 января 2019 | 15:51

Канал имени Москвы намерен требовать возмещение ущерба с виновника затопления Тушинского тоннеля

Это может стать прецедентом, который может потянуть за собой поиск ответственных за целый ряд техногенных аварий и просто бесхозяйственность!

zhrv 11 января 2019 | 15:53

Практически, те самые "Лихие 90-е"

vlabumur 11 января 2019 | 16:01

:По словам руководителя канала Германа Елянюшкина, ..... Канал имени Москвы намерен требовать возмещение ущерба........
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Сначала надо гнать этого руководителя потом под суд а потом пусть требует,ОН ТАМ НАЧАЛЬНИК ИЛИ ПОЛУЧКУ ПОЛУЧАЕТ?

nepobedimoe 11 января 2019 | 16:07

Бизнес идея:
1. Купить разваливающийся завод в России.
2. Подождать 20 лет.
3. Взыскать со строителей завода когда он наконец развалится.
4. Profit!

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