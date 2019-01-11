Канал имени Москвы намерен требовать возмещение ущерба с виновника затопления Тушинского тоннеля
По словам руководителя канала Германа Елянюшкина, будут выставлены претензии к производителю работ в 2000-ых годах, либо поступит обращение в страховую компанию. Конкретного виновника Елянюшкин не назвал. Полномасштабные работы по ремонту и укреплению размытой накануне дамбы начнутся в середине февраля.
Комментарии5
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vitaly_mr23 11 января 2019 | 15:39
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polsan 11 января 2019 | 15:51
Канал имени Москвы намерен требовать возмещение ущерба с виновника затопления Тушинского тоннеля
Это может стать прецедентом, который может потянуть за собой поиск ответственных за целый ряд техногенных аварий и просто бесхозяйственность!
zhrv 11 января 2019 | 15:53
Практически, те самые "Лихие 90-е"
vlabumur 11 января 2019 | 16:01
:По словам руководителя канала Германа Елянюшкина, ..... Канал имени Москвы намерен требовать возмещение ущерба........
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Сначала надо гнать этого руководителя потом под суд а потом пусть требует,ОН ТАМ НАЧАЛЬНИК ИЛИ ПОЛУЧКУ ПОЛУЧАЕТ?
nepobedimoe 11 января 2019 | 16:07
Бизнес идея:
1. Купить разваливающийся завод в России.
2. Подождать 20 лет.
3. Взыскать со строителей завода когда он наконец развалится.
4. Profit!