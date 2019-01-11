Канал имени Москвы намерен требовать возмещение ущерба с виновника затопления Тушинского тоннеля

По словам руководителя канала Германа Елянюшкина, будут выставлены претензии к производителю работ в 2000-ых годах, либо поступит обращение в страховую компанию. Конкретного виновника Елянюшкин не назвал. Полномасштабные работы по ремонту и укреплению размытой накануне дамбы начнутся в середине февраля.