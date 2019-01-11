Бывшего зам полпреда президента будут судить за вымогательство взятки у генерала следственного комитета
Речь идет о 3,5 миллионах рублей.
Дело рассмотрит о Московский районный суд. ФИгурантов двое: бывший зампред президента по северо-западному федеральному округу Александр Дацышин и также бывший главред газеты Новые колеса Игорь Рудников. Они по версии следствия требовали 50 тысяч долларов от генерал лейтенанта Следственного комитета Виктора Леденева. Якобы, высокопоставленный служащий был недоволен статьями в «Новых колесах» о себе.
Писали, что он связан с криминальными элементами, о его низкой профессиональной компетенции, отрицательных личных качествахж Деньгами генерал якобы планировал прекратить публикацию позорящих его сведений. Переговоры проходили в калининграде в кабинете зам полпреда Дацышина. Впрочем, правоохранители сочли, что он помогал требовать деньги бескорыстно, все деньлги якобы предназначались редактору газеты. В начале позапрошлого года генерал передал конверт с мечеными купюрами. после чего предполагаемых вымогателей задержали.
Александр Дацышин занимал должность заместителя полпреда президента на протяжении 6 лет. Сейчас он партнер в рыбопромышленной компании, чья прибыль за 2017 год превысила 2 миллиарда рублей.
Комментарии8
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aleks50 Алексей Клубников 11 января 2019 | 15:35
Везде, где встречается слово президент , ( вставшей с колен на голову), темно, гадко, уныло и коррупционно.
danko_wurda 11 января 2019 | 15:44
aleks50: таракан усатый.
yralez 11 января 2019 | 15:39
Теперь генерал с помощью своих подручных будет требовать бабло с них.
Ну а с криминалом то он завязал ?
Это я так просто спросил.
vitaly_mr23 11 января 2019 | 15:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
platonnekafrin 11 января 2019 | 15:45
Вот суд нам и покажет, кто там у них хороший. Посадят помощника президента, значит, он и есть Робин Гуд, а если оправдают, значит, генерал был не плохой. Но скорей всего дадут вымогателю условно, как подтвержение того, что оба говнюки (Прим. оскорбление бывшей власти не является государственным преступлением)
stratofighter 11 января 2019 | 15:49
Что-то не верится. Приближенный к Путину чиновник и всего 3.5 млн? Быть не может! Наверно, Путин рвет волосы от стыда за такое крохоборство. 350 млн звучало бы гораздо правдоподобнее.
spravka2004 11 января 2019 | 15:51
Господа...немножко не в тему, но по правилам русского языка, названия городов пишутся с большой буквы.
mag_1 11 января 2019 | 16:14
spravka2004: я уже хочу написать Венедиктову! столько ошибок
делается в сообщениях, я уж молчу про комменты!