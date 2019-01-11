Госдума может отложить на неопределенный срок рассмотрение законопроектов сенатора Андрея Клишаса
Как стало известно телеканалу Дождь, депутатам не понравилось его интервью Новой газете, в котором сенатор, в частности, сказал, что за слова о «Госдуре» наказывать не следует. Напомню, среди законопроектов, внесенных Клишасом – о суверенном интернете, запрете на публикацию недостоверной информации и штрафах за неуважительное высказывание о власти.
Комментарии11
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danko_wurda 11 января 2019 | 15:35
Где данко1 спец по суверенам?
gvs 11 января 2019 | 15:36
Правильно! "Госдура" - самое правдивое и уважительное высказывание о власти, в частности, законодательной. )))
noxepy_88 11 января 2019 | 15:37
gvs: Ага)))) С голоса КГБ поём, коллега?))))))
vitaly_mr23 11 января 2019 | 15:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kottigr1 11 января 2019 | 15:37
Какие инициативы могут быть у часового маньяка.. ? Если лох один раз попался на уловки швейцарского маркетинга и ему впарили механические часы стоимостью в пару баксов по цене небольшой российской деревушки, вместе с доярками.. То чего уже говорить про лошару более 30-ти раз доказавшему всем, что он лох ?
danko_wurda 11 января 2019 | 15:42
kottigr1: 7 котингеров, 30 старух данко1, 6 детских садиков. 5 пивных. 1лох?
yralez 11 января 2019 | 15:42
Гоствари обиделись, они что, мало гадили ?
sneer1 11 января 2019 | 15:51
Прочитал заголовок, - подумалось, что в Госдуре ещё остались люди с какими-то зайчатками совести и мозгов. Пока новость открывалась (у меня здесь неважный и-нет), подумалось, что тут может быть чувство самосохранения, а не совесть и мозги, - такой инстинкт есть практически у всех животных, включая низших.
А как прочитал, - понял, что слишком оптимистично смотрю на "лучших людей города". Они же просто обиделись. Как же это так: к власти нужно относиться уважительно, а вот "Госдура" - это ненаказуемо?!? Шалишь, товарисЧ Клишас. Вот мы твои законопроекты под сукно... (Тут надо сказать, что нормальным людям обидчивость этих особей сыграла на руку, - отложен откровенный бред съехавшего с катушек и зажравшегося сенатора).
P.S. По сути обиды вспомнился анекдот: "Как же так, Марьванна, ж... есть, а слова нет!?"
veliratsepp 11 января 2019 | 16:08
Уважал бы я очень Клишаса,
Если б знал, за что уважать.
Даже в Думе уж смотрят искоса:
Где сумел он бабла собрать?
oneoretwo 11 января 2019 | 16:30
...а самого клишаса госдурка не хочет "отложить на неопределенный срок" куда-нить на колыму ?....
vpoiskahdna 11 января 2019 | 16:34
Сомнительно, что подобные идиотские инициативы надолго останутся без рассмотрения.