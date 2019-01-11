Госдума может отложить на неопределенный срок рассмотрение законопроектов сенатора Андрея Клишаса

Как стало известно телеканалу Дождь, депутатам не понравилось его интервью Новой газете, в котором сенатор, в частности, сказал, что за слова о «Госдуре» наказывать не следует. Напомню, среди законопроектов, внесенных Клишасом – о суверенном интернете, запрете на публикацию недостоверной информации и штрафах за неуважительное высказывание о власти.