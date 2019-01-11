Решение о признании бобслеиста Александра Зубкова олимпийским чемпионом на территории России вступило в силу
Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России. В ходе первого процесса Мосгорсуд посчитал, что Международный арбитраж обвинил Зубкова в употреблении допинга, основываясь на домыслах. Сам спортсмен сегодняшним решением суда доволен. О дальнейших действиях ОКР пока неизвестно. Ранее в Олимпийском комитете России говорили, что решение Мосгорсуда может повлечь за собой полное отстранение наших спортсменов от Олимпиады в Токио в 20-ом году.
Комментарии28
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neyexo 11 января 2019 | 15:33
Это чтоб МОКу предъявить.
Ведь судебная система независимая, а решение суда - закон
boooben 11 января 2019 | 15:35
Вот это российское ноу-хау!
Определять чемпионов не в ходе соревнований, а решением басманных судов!
Какая свежая мысль.
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zapadnay 11 января 2019 | 16:01
Это что-то новенькое. Олимпийский чемпион на территории России. Ну и дела.... А самому спортсмену как, неужто комфортно будет?
kottigr1 11 января 2019 | 15:41
boooben: Мосгорсуд теперь устанавливает законы на всей территории РФ ?.. Пора разгонять Верховный суд России ?
henry52 11 января 2019 | 15:54
boooben: И не поймешь, то ли плакать, то ли гордиться....
orlov_a_v 11 января 2019 | 15:50
neyexo: вертели мы этот МОК продажный)))
kottigr1 11 января 2019 | 15:51
orlov_a_v: А уже как он Вас вертел...
askol2016 11 января 2019 | 15:33
Экс и вице чемпион ОРУДа...
vlabumur 11 января 2019 | 15:34
- Да... вот хреновина. Ну прямо карусель получается.(С)
jetsam 11 января 2019 | 15:35
ну дык.
у нас и непахан-нецарь-вошьдь президентом объявлен...
что взять с коры дуба головного валежника?
только марганцовку.
vova6_let 11 января 2019 | 15:38
Это все равно, что признать путина чемпионом вселенной по дзю-до на территории кремля.
alex362 11 января 2019 | 15:39
Вот как надо становиться чемпионами - по решению самого гуманного суда в мире! А то бегают, прыгают - ерунда какая-то.
karachaev4 11 января 2019 | 15:45
Бля))) Я в голос ржу, как же это смешно))) Сейчас сборную по Мельдонию в полном составе от всех международных соревнований отстранят, и мы еще будем читать, что это происки русофобов))
keg 11 января 2019 | 15:45
теперь чемпионов допинголимпиад будут назначать в российских судах...?
mikr 11 января 2019 | 15:46
Спортсмен показал на олимпийских соревнованиях наилучший результат. Никаких претензий в нарушении антидопингового законодательства ему не предъявлено. Так с какой же стати он должен сдавать медали?
alger 11 января 2019 | 16:11
mikr: и то, пусть себе еще с десяток наштампует и нобелевку по физике.
интересно , бесь российский суд теперь в Камеди Клабе или еще есть недопониманцы
grs_alx_112018 11 января 2019 | 16:42
mikr: Не старый пердун, ты не просто мудак - ты коронный мудак !!!! Зубков, млять не саночник одиночка, бобслеист, млять ;)) Разгоняющий под коктейлем, а пилот,сука не причем.
gregor 11 января 2019 | 15:46
Решение о признании бобслеиста Александра Зубкова олимпийским чемпионом на территории России вступило в силу
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Подумаешь ........, Меня признали, всей палатой , чемпионом олимпийских , игр по метанию смирительных халатов . Даже медаль выдал глав врач .
Так и Зубков ...,выехал за пределы России ты приниматель допинга и халтурщик которому пописали в пробирку чужие дяди из ФСБ , а въехал в Россию ,ты чемпион . Как и я и все с палаты номер Росссия -6 . В палате я чемпион ,а за пределами палаты налогоплательщик и электорат Путина .
pna 11 января 2019 | 16:04
gregor: Ответственность спортсмена заканчивается после сдачи пробирки специалистам ВААДА. Подменяли или нет мочу, это спортсмена уже не интересует. Он отвечает только в случае нахождения в ЕГО моче допинга. Этого не было. Значит по закону его никто не имеет права лишить звания ОЧ.
gregor 11 января 2019 | 16:34
pna:
Именно .
Он сдал пробирку , он сам знает что в пробирке ,знает его тренер ,врач , Мутко и тот ,кто будет писать в ту же пробирку ,но уже чистую и вымытую . Все всё знают и Путин в том числе . Но ...., и Путин ,и Мутко ,и тренеры и врачи и спортсмены .....хором не признают проблемы .
Вот за этот хор и отвечают все . Потому ,как не пускают к пробиркам , не признают наличие писающих от государства в пробирки . Не признают очевидного , значит соучастники .
kunst54 11 января 2019 | 15:51
Лучше б ему вместо медали дали орден какой - "Почета" или "За заслуги", но медаль пусть отдаст, ведь всем хуже будет.
isnovvanaarene 11 января 2019 | 16:02
kunst54: И ведь будет, к бабке не ходи. А он видишь ли "доволен".
podwodnik 11 января 2019 | 15:55
"... олимпийским чемпионом на территории России ...".
Нобелевский лауреат на территории России, лауреат премии Оскар на территории России, чемпион Вселенной на территории России ... ну и, для равновесия, полный фуфел и дурдом на той же территории :).
provincial49 11 января 2019 | 15:59
Скоро ли Мосгорсуд признает Путина Наполеоном а Медведева Жанной д. Арк?
grs_alx_112018 11 января 2019 | 16:00
Ну и хрен с ним, если реально это единственный способ оформить Зубову выплаты и социальные льготы ;))
Для всех остальных Зубов так и останется персоной не совсем рукопожатной, но как говаривал Император Константин, вводя плату за общественные туалеты в Римской Империи - деньги не пахнут 4))
dr_nemos 11 января 2019 | 16:01
идиотизм путинского " суда зашкаливает.
vip1707 11 января 2019 | 16:17
А вот Задрищенский районный суд постановил:
СЧИТАТЬ СБОРНУЮ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ ЧЕМПИОНОМ МИРА 2018 года.
Дзюба - доволен!