Решение о признании бобслеиста Александра Зубкова олимпийским чемпионом на территории России вступило в силу

Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России. В ходе первого процесса Мосгорсуд посчитал, что Международный арбитраж обвинил Зубкова в употреблении допинга, основываясь на домыслах. Сам спортсмен сегодняшним решением суда доволен. О дальнейших действиях ОКР пока неизвестно. Ранее в Олимпийском комитете России говорили, что решение Мосгорсуда может повлечь за собой полное отстранение наших спортсменов от Олимпиады в Токио в 20-ом году.