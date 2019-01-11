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15:29, 11 января 2019

Решение о признании бобслеиста Александра Зубкова олимпийским чемпионом на территории России вступило в силу

Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России. В ходе первого процесса Мосгорсуд посчитал, что Международный арбитраж обвинил Зубкова в употреблении допинга, основываясь на домыслах. Сам спортсмен сегодняшним решением суда доволен. О дальнейших действиях ОКР пока неизвестно. Ранее в Олимпийском комитете России говорили, что решение Мосгорсуда может повлечь за собой полное отстранение наших спортсменов от Олимпиады в Токио в 20-ом году.

Комментарии

28

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neyexo 11 января 2019 | 15:33

Это чтоб МОКу предъявить.
Ведь судебная система независимая, а решение суда - закон

boooben 11 января 2019 | 15:35

Вот это российское ноу-хау!
Определять чемпионов не в ходе соревнований, а решением басманных судов!
Какая свежая мысль.

vitaly_mr23 11 января 2019 | 15:40


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zapadnay 11 января 2019 | 16:01

Это что-то новенькое. Олимпийский чемпион на территории России. Ну и дела.... А самому спортсмену как, неужто комфортно будет?

kottigr1 11 января 2019 | 15:41

boooben: Мосгорсуд теперь устанавливает законы на всей территории РФ ?.. Пора разгонять Верховный суд России ?

henry52 11 января 2019 | 15:54

boooben: И не поймешь, то ли плакать, то ли гордиться....

orlov_a_v 11 января 2019 | 15:50

neyexo: вертели мы этот МОК продажный)))

kottigr1 11 января 2019 | 15:51

orlov_a_v: А уже как он Вас вертел...

askol2016 11 января 2019 | 15:33

Экс и вице чемпион ОРУДа...

vlabumur 11 января 2019 | 15:34

- Да... вот хреновина. Ну прямо карусель получается.(С)

jetsam 11 января 2019 | 15:35

ну дык.
у нас и непахан-нецарь-вошьдь президентом объявлен...
что взять с коры дуба головного валежника?
только марганцовку.

vova6_let 11 января 2019 | 15:38

Это все равно, что признать путина чемпионом вселенной по дзю-до на территории кремля.

alex362 11 января 2019 | 15:39

Вот как надо становиться чемпионами - по решению самого гуманного суда в мире! А то бегают, прыгают - ерунда какая-то.

karachaev4 11 января 2019 | 15:45

Бля))) Я в голос ржу, как же это смешно))) Сейчас сборную по Мельдонию в полном составе от всех международных соревнований отстранят, и мы еще будем читать, что это происки русофобов))

keg 11 января 2019 | 15:45

теперь чемпионов допинголимпиад будут назначать в российских судах...?

mikr 11 января 2019 | 15:46

Спортсмен показал на олимпийских соревнованиях наилучший результат. Никаких претензий в нарушении антидопингового законодательства ему не предъявлено. Так с какой же стати он должен сдавать медали?

(комментарий скрыт)

alger 11 января 2019 | 16:11

mikr: и то, пусть себе еще с десяток наштампует и нобелевку по физике.
интересно , бесь российский суд теперь в Камеди Клабе или еще есть недопониманцы

grs_alx_112018 11 января 2019 | 16:42

mikr: Не старый пердун, ты не просто мудак - ты коронный мудак !!!! Зубков, млять не саночник одиночка, бобслеист, млять ;)) Разгоняющий под коктейлем, а пилот,сука не причем.

gregor 11 января 2019 | 15:46

Решение о признании бобслеиста Александра Зубкова олимпийским чемпионом на территории России вступило в силу
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Подумаешь ........, Меня признали, всей палатой , чемпионом олимпийских , игр по метанию смирительных халатов . Даже медаль выдал глав врач .
Так и Зубков ...,выехал за пределы России ты приниматель допинга и халтурщик которому пописали в пробирку чужие дяди из ФСБ , а въехал в Россию ,ты чемпион . Как и я и все с палаты номер Росссия -6 . В палате я чемпион ,а за пределами палаты налогоплательщик и электорат Путина .

pna 11 января 2019 | 16:04

gregor: Ответственность спортсмена заканчивается после сдачи пробирки специалистам ВААДА. Подменяли или нет мочу, это спортсмена уже не интересует. Он отвечает только в случае нахождения в ЕГО моче допинга. Этого не было. Значит по закону его никто не имеет права лишить звания ОЧ.

gregor 11 января 2019 | 16:34

pna:
Именно .
Он сдал пробирку , он сам знает что в пробирке ,знает его тренер ,врач , Мутко и тот ,кто будет писать в ту же пробирку ,но уже чистую и вымытую . Все всё знают и Путин в том числе . Но ...., и Путин ,и Мутко ,и тренеры и врачи и спортсмены .....хором не признают проблемы .
Вот за этот хор и отвечают все . Потому ,как не пускают к пробиркам , не признают наличие писающих от государства в пробирки . Не признают очевидного , значит соучастники .

kunst54 11 января 2019 | 15:51

Лучше б ему вместо медали дали орден какой - "Почета" или "За заслуги", но медаль пусть отдаст, ведь всем хуже будет.

isnovvanaarene 11 января 2019 | 16:02

kunst54: И ведь будет, к бабке не ходи. А он видишь ли "доволен".

(комментарий скрыт)

podwodnik 11 января 2019 | 15:55

"... олимпийским чемпионом на территории России ...".

Нобелевский лауреат на территории России, лауреат премии Оскар на территории России, чемпион Вселенной на территории России ... ну и, для равновесия, полный фуфел и дурдом на той же территории :).

provincial49 11 января 2019 | 15:59

Скоро ли Мосгорсуд признает Путина Наполеоном а Медведева Жанной д. Арк?

grs_alx_112018 11 января 2019 | 16:00

Ну и хрен с ним, если реально это единственный способ оформить Зубову выплаты и социальные льготы ;))
Для всех остальных Зубов так и останется персоной не совсем рукопожатной, но как говаривал Император Константин, вводя плату за общественные туалеты в Римской Империи - деньги не пахнут 4))

dr_nemos 11 января 2019 | 16:01

идиотизм путинского " суда зашкаливает.

vip1707 11 января 2019 | 16:17

А вот Задрищенский районный суд постановил:

СЧИТАТЬ СБОРНУЮ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ ЧЕМПИОНОМ МИРА 2018 года.

Дзюба - доволен!

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