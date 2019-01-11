Сегодня на этапе Кубка Мира по биатлону в немецком Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка

После трех кубковых этапов в российской сборной произошла ротация. Естественно, она не коснулась тех, кто показывал достойные результаты на старте сезоне. Александр Логинов занимает второе место в общем зачете Кубка Мира после Йоханнеса Бё, поэтому его лидерство в сборной России сомнению не подлежит. Евгений Гараничев, у которого уже есть подиум в личной гонке в этом сезоне, тоже выполнил критерии отбора, равно как и Матвей Елисеев. По итогам отборочных стартов на Ижевской винтовке право дебютировать в национальной команде получил Семен Сучилов, Вернулся в главную команду после того, как не прошел отбор перед началом сезона и Максим Цветков. А вот нестабильно выступающему пока Дмитрию Малышко еще один шанс дали тренеры.

Главным претендентом на успех сегодня считается норвежец Бё. Который выиграл все три спринтерские гонки в сезоне. Не сказал своего последнего слова и титулованный француз Мартен Фуркад. Да и от Логинова все с нетерпением ждут первой индивидуальной победы.

Спринтерская гонка у биатлонистов начнется в 16.30. Трансляция на телеканале Матч ТВ