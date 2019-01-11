Следственный комитет назвал причиной гибели журналистов в Африке просчеты центра Михаила Ходорковского

В ведомстве так отреагировали на независимое расследование.

«Центр управления расследования» Михаила Ходорковского, который летом отправил в Центральноафриканскую республику Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, не обеспечил им должную охрану, считают в Следственном комитете. При этом ведомство неожиданно выступило в защиту гражданина Центральноафриканской республики, который привез журналистов к месту их убийства и оказался единственным выжившим в результате нападения. В СК заявили, что проект Ходорковского явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных.

Центр «Досье» Михаила Ходорковского накануне опубликовал результаты расследования убийства журналистов. Утверждается, что с выжившим водителем россиян 47 раз созванивался сотрудник жандармерии, который 97 раз разговаривал по телефону с бывшим сотрудником МВД России Александром Сотовым. По данным Службы безопасности Украины, Сотов связан со структурами Евгения Пригожина и состоит в ЧВК Вагнера. Именно об этой частной военной компании и снимали фильм убитые журналисты.

В СК и в МИДе России считают, что российские журналисты были убиты при попытке ограбления.