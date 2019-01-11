Следственный комитет назвал причиной гибели журналистов в Африке просчеты центра Михаила Ходорковского
В ведомстве так отреагировали на независимое расследование.
«Центр управления расследования» Михаила Ходорковского, который летом отправил в Центральноафриканскую республику Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, не обеспечил им должную охрану, считают в Следственном комитете. При этом ведомство неожиданно выступило в защиту гражданина Центральноафриканской республики, который привез журналистов к месту их убийства и оказался единственным выжившим в результате нападения. В СК заявили, что проект Ходорковского явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных.
Центр «Досье» Михаила Ходорковского накануне опубликовал результаты расследования убийства журналистов. Утверждается, что с выжившим водителем россиян 47 раз созванивался сотрудник жандармерии, который 97 раз разговаривал по телефону с бывшим сотрудником МВД России Александром Сотовым. По данным Службы безопасности Украины, Сотов связан со структурами Евгения Пригожина и состоит в ЧВК Вагнера. Именно об этой частной военной компании и снимали фильм убитые журналисты.
В СК и в МИДе России считают, что российские журналисты были убиты при попытке ограбления.
Комментарии7
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yuryr 11 января 2019 | 15:05
СКазочные подлецы :-(
kottigr1 11 января 2019 | 15:06
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", - повар ГлавКрысы.
danko1 11 января 2019 | 15:07
Бандиты из СК всегда встанут на защиту приближенных к Кремлю бандитов.
Только веры никакой бандиту Бастрыкину, поставленного на эту должность главой ОПГ, бандитом Петровым, нет.
aleks50 Алексей Клубников 11 января 2019 | 15:07
Это то ведомство, начальничек, которого журналиста на опушку вывозил? И что , кроме портянок и дебил ему кто то ещё верит?
ostapba 11 января 2019 | 15:07
А уж чии каркания утопили Курск??
Все каркал каркал и на десятидолларовых шлюх возложил вину.
Даже..
all_seeing74 11 января 2019 | 15:08
Ктоб сомневался!)) еще погдные условия канешно, ну и звезды как то не так встали!(((
reaver 11 января 2019 | 15:08
А во взрыве в Магнитогорске виноваты жильцы, которые не заметили террористов.