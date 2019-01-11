Решение о признании бобслеиста Александра Зубкова олимпийским чемпионом на территории России вступило в силу
Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России.
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Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России.
Комментарии5
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luger_max_otto 11 января 2019 | 15:03
Мда. Олимпийский чемпион по версии Мосгорсуда. Видимо так и будут коваться главные победы российского спорта.
all_seeing74 11 января 2019 | 15:05
Больше ада!!!)))
kottigr1 11 января 2019 | 15:09
all_seeing74: Всё правильно решил Мосгорсуд.. Олимпийский чемпион по употреблению допинга.
gvs 11 января 2019 | 15:06
Зачем, вообще олимпиады устраивать? Все в суд!!! ))))
sergirusso 11 января 2019 | 15:09
Предлагаю признать рашку чемпионом мира(на территории рашки) по футболу 2018 года! А кто против - в Басманный суд. Кстати, в настоящий момент много и Наполеонов и Алендров Македонских, и все они в палатах обитают....