Потери экономики США из-за приостановки работы части федеральных учреждений могут составить более млрд дол. в неделю

Потери экономики США в результате приостановки работы части федеральных учреждений могут составить более миллиарда долларов в неделю. Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Кевин Хассет. Рейтинговое агентство Fitch ранее на этой неделе заявило о рисках для кредитоспособности США. Работа части федеральных ведомств в стране приостановлена с 22 декабря из-за нехватки финансирования. Дональд Трамп не может договориться с демократами о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой. Американский президент допускает введение в стране режима чрезвычайного положения.