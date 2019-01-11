Потери экономики США из-за приостановки работы части федеральных учреждений могут составить более млрд дол. в неделю
Потери экономики США в результате приостановки работы части федеральных учреждений могут составить более миллиарда долларов в неделю. Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Кевин Хассет. Рейтинговое агентство Fitch ранее на этой неделе заявило о рисках для кредитоспособности США. Работа части федеральных ведомств в стране приостановлена с 22 декабря из-за нехватки финансирования. Дональд Трамп не может договориться с демократами о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой. Американский президент допускает введение в стране режима чрезвычайного положения.
Комментарии3
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sasass 11 января 2019 | 14:42
Трампа жалят - комары демократизаторы ...
vitaly_mr23 11 января 2019 | 14:45
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
novyrusich 11 января 2019 | 14:48
Американский президент допускает введение в стране режима чрезвычайного положения.
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Только вот американские законы этого не допускают, об этом Трампа предупредили его юристы и он не стал ЧП объявлять, т.к. оно бы было отменено ближайшим судом в течении пары часов.
А потери, конечно ужасны. 4 миллиарда в месяц потерь США не выдержат. А уж тем более потеря 5 миллиардов для США будет катастрофична. При ВВП США порядка 20 триллионов это аж 0,05% ВВП.
Есть от чего горевать