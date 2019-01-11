Валентина Матвиенко предлагает восстановить в России должность генерал-прокурора
«Звучит солиднее, да и бояться будут точно больше», — сказала сегодня спикер Совета Федерации генпрокурору Юрию Чайке. По мнению Матвиенко, сотрудникам прокуратуры доверяют, поскольку к ним обращаются за помощью при задержках зарплат, пенсий, пособий, необоснованном росте цен.
Комментарии26
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vitaly_mr23 11 января 2019 | 14:35
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko1 11 января 2019 | 14:40
Откровенное признание иностранного агента, итальянки Матвиенко, что население должно бояться власть бандитов, а не уважать.
malanoff 11 января 2019 | 14:59
danko1: Я бы согласился со званием "Генерал-жандарм" . Вот это звание в России многим к лицу.
polikarpich 11 января 2019 | 14:41
vitaly_mr23: В книжке какой, что ль, прочитала и возбудилась? Там, где про "хруст булок", про "лакеев" и "юнкеров"?
Генеральный прокурор у нас и так, вроде бы, имеется.
tv_victim 11 января 2019 | 14:47
polikarpich: Поражает отношение к Конституции и законам России! С такой легкостью готовы их коверкать для того, "чтобы уж точно больше боялись".... Да даже с финансовой точки зрения во сколько эта прихоть обойдется, учитывая смену вывесок, печатей, тарифно-должностных сеток, переиздания внутренних инструкций и черт его знает чего еще!
novyrusich 11 января 2019 | 15:02
tv_victim: Поражает не это, а тупость высших руководителей России.
Менять название и думать, что это что-то изменит может только идиот.
sensei54 11 января 2019 | 15:08
polikarpich: Чайка мелко задребезжал, виляя позвоночником.
tv_victim 11 января 2019 | 14:44
Такъ жѢ нѢобходимо вѢрнуть должности кпитанъ-исправникъ, фрѢйлина двора, восстановить сословное общество и нѢмедленно восстановить монархiю и крѢпостное право!
polikarpich 11 января 2019 | 14:46
tv_victim:
Белая армия, лысый барон
Снова готовят нам царский трон.
novyrusich 11 января 2019 | 15:05
polikarpich: Скоро начнут думать о людях.
Крепостные дешевле обходятся, чем наемный персонал.
Так что 500 людишек каждому сенатору и чиновнику не помешает.
vladimir1967 11 января 2019 | 15:03
tv_victim: Еще вернуть должность стряпчего и постельничего.
polsan 11 января 2019 | 14:45
Звучит солиднее, да и бояться будут точно больше.
Если солиднее и боялись - это главное, то можно тогда название многих должностей поменять ведь, будет ли от этого толк?
vladimirgornitsky 11 января 2019 | 14:45
А почему бы не замахнуться и на восстановление звания генералиссимуса?
Как красиво звучало бы: генералиссимус Путин-Таврический. И, глядишь, бояться будут больше.
gena462 11 января 2019 | 14:46
К крепостному праву все ближее и ближее...
sasass 11 января 2019 | 14:51
Прокурор-камердинер звучит по заслугам и поступкам ...
sergey1971 11 января 2019 | 14:52
Ну и чем солиднее звучит генерал-прокурор по сравнению с генеральным прокурором, а про бояться это вообще полный бред. Это называется имитация бурной деятельности. Изменили название, вроде какая-то работа делается.
sergey1971 11 января 2019 | 14:55
Еще можно патриарха в обер-прокурора синода переименовать.
aleks50 Алексей Клубников 11 января 2019 | 14:57
Вот говорили Вале, не пей с утра.
ltcolombo 11 января 2019 | 14:58
Так и до генерал-губернаторов дойдём.
holic 11 января 2019 | 14:58
Ещё б обер-прокурора священного синода Гундяеву присвоить ....
grs_alx_112018 11 января 2019 | 14:59
Да ладно, чего мелочиться восстановить табель о рангах времен Александра Третьего ;)) . НО только с последующим уходом Чахлика в странствующие старцы. Как скрепоносно будет звучать - старец Варфосавнутий
alo0000 11 января 2019 | 15:01
Генерал-губернатор, генерал-аншеф, генерал от инфантерии. А ВИ будет фрейлиной. А лучше - флюгером с сосулями.
kunst54 11 января 2019 | 15:01
Всё это было. Проходили уже. Ведь был "Правитель, который не говорил ничего, кроме двух фраз: «Не потерплю!» и «Разорю!»
grishakras 11 января 2019 | 15:02
Городовой , генерал прокурор , - какие фантазии не придут в голову , когда не-уй делать. Видимо , Валя сейчас Гоголя перечитывает.
proletarian74 11 января 2019 | 15:05
Обер-штурмбанфюрер СК еще можно..
anatolii50 11 января 2019 | 15:10
А серьезными делами В.Матвиенко не пробовала заниматься? Или поздно было уже 50 лет назад?