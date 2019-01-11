Захарова: Речи о возможности обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на арестованных за рубежом россиян не идет

Речи о возможности обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на арестованных за рубежом россиян не идет. Его ждет суд, — сказала сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она подтвердила, что представители ряда посольств смогут встретиться с задержанным в СИЗО.

Пол Уилан был задержан в конце декабря в Москве. Сейчас он находится в СИЗО Лефортово. Сегодня его должны были посетить члены ОНК.