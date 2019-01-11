Захарова: Речи о возможности обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на арестованных за рубежом россиян не идет
Речи о возможности обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на арестованных за рубежом россиян не идет. Его ждет суд, — сказала сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она подтвердила, что представители ряда посольств смогут встретиться с задержанным в СИЗО.
Пол Уилан был задержан в конце декабря в Москве. Сейчас он находится в СИЗО Лефортово. Сегодня его должны были посетить члены ОНК.
Комментарии4
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vitaly_mr23 11 января 2019 | 14:35
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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danko_wurda 11 января 2019 | 14:40
vitaly_mr23: ну а где бабка данко1 спец по обменам?
grs_alx_112018 11 января 2019 | 15:01
danko_wurda: Да подбирает жабу на которую мы тебя обменяем - в моей школе изящных искусств срочно требуется болванчик для изучения динамической анатомии.
polsan 11 января 2019 | 14:57
А от чего бы не поменять если противоположенная сторона об этом запросит, ведь американская тюрьма не сахар.