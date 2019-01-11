СК: Журналистские структуры Ходорковского пытаются прикрыть свои просчеты в организации опасной поездки
Журналистские структуры Михаила Ходорковского, публикуя расследования о гибели трех россиян в ЦАР, пытаются прикрыть свои просчеты в организации опасной поездки, — считают в Следственном комитете России. Там утверждают, что Орхану Джемалю, Александру Расторгуеву и Кириллу Радченко предложили снять документальный фильм о Центральноафриканской республике за вознаграждение в 20 тысяч долларов. Они собирали данные о деятельности частной военной компании Вагнера. Накануне Центр расследований «Досье» представил новые данные о причастности к убийству журналистов людей, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Комментарии15
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vitaly_mr23 11 января 2019 | 14:35
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viktorova 11 января 2019 | 14:55
интересно, а кто наказан после крушения вертолета Роснефти в августе 2018?
proletarian74 11 января 2019 | 14:36
На руках упыря ходорковского кровь десятков людей...
kremlefurer 11 января 2019 | 14:41
proletarian74: Про упыря поподробней, это тот который в кремле?
romashka__ 11 января 2019 | 14:46
kremlefurer: Повара Пригожина же не утаишь. Осталось только судить и посадить.
Пора бы объявить в международный розыск, как и "Вагнер".
gs1112 11 января 2019 | 14:47
Вывод: организация поездки была не удовлетворительной. По поводу предъявленных Центром расследования фактов СК РФ возражений не имеет.
m_doc 11 января 2019 | 15:04
gs1112: Сам СК прям так и сказал, что не имеет? Или это твои тараканы тебе поведали?
ivar1964 11 января 2019 | 14:48
Допустим, пытаются. Допустим. А что сделал СК для того, чтобы найти преступников? Или задача состоит в том, чтобы обвинить Ходорковского?
luger_max_otto 11 января 2019 | 14:59
Задача СК в этом деле- любым способом отмазать околопутинскую сволочь.
mulltipulti 11 января 2019 | 14:48
заодно и старший майор
vladimir1967 11 января 2019 | 15:00
Просчеты не значит совершенное преступление, а вот "выгода" от убийства журналистов явно приводит к пригожинским и росвласти. Будет список журналистов и новые санкции.
m_doc 11 января 2019 | 15:06
vladimir1967: В чём выгода - в новых санкциях?:))) С головой-то дружите или она с вами.... Может, она от вас сбежала из-за жестокого обращения и питания всякой дрянью.)))
ostrava 11 января 2019 | 15:02
Сравните лица Путина и МБ, думаю комментарии излишни, один создал успешную компанию, другой тащит страну в бездну.
m_doc 11 января 2019 | 15:09
ostrava: Чё Ходор создал - советские нефтяные скважины и советские же месторождения?:)
И с каких, интересно, высот вас Путин низверг...
aleks50 Алексей Клубников 11 января 2019 | 15:05
Пригожин повар пересидента и пока этот пересиживает СК будет крышевать стряпуху.