СК: Журналистские структуры Ходорковского пытаются прикрыть свои просчеты в организации опасной поездки

Журналистские структуры Михаила Ходорковского, публикуя расследования о гибели трех россиян в ЦАР, пытаются прикрыть свои просчеты в организации опасной поездки, — считают в Следственном комитете России. Там утверждают, что Орхану Джемалю, Александру Расторгуеву и Кириллу Радченко предложили снять документальный фильм о Центральноафриканской республике за вознаграждение в 20 тысяч долларов. Они собирали данные о деятельности частной военной компании Вагнера. Накануне Центр расследований «Досье» представил новые данные о причастности к убийству журналистов людей, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным.