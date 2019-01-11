Мосгорсуд подтвердил, что бобслеист Александр Зубков может сохранить за собой титул олимпийского чемпиона России
Мосгорсуд подтвердил, что бобслеист Александр Зубков может сохранить за собой титул олимпийского чемпиона России, несмотря на решение Международного арбитража. Таким образом, отказано в жалобе ОКР. В Олимпийском комитете России считают, что решение Мосгорсуда может повлечь за собой жесткие санкции, в том числе – полное отстранение российских спортсменов от Олимпиады в Токио в 2020-ом году.
Комментарии31
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kottigr1 11 января 2019 | 14:30
В Олимпиаде Мосгорсуда с глубоким отрывом победу одерживает Зубков.
«Быстрее, выше, сильнее!»
vitaly_mr23 11 января 2019 | 14:31
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vitaly_mr23: Виталик , что-то очень не внушает доверия окончание твоего сайта " точка xyz " . Перепроверь пожалуйста.
luger_max_otto 11 января 2019 | 14:34
Олимпийский чемпион России по версии Мосгорсуда... Слушайте, а почему бы не стать лауреатом Нобелевской премии по юриспруденции- по версии к примеру того же суда, а?
lenin3 11 января 2019 | 14:37
luger_max_otto: "Гражданин Зубков,какие у вас аргументы,чтобы оставить вам медаль?"-"Моя пре-е-елесть!"...
zluki_bobry 11 января 2019 | 14:34
еще один истинно-скрепной мельдониевый олимпийский чемпион недогосударства раш.ки-гов.няшки )))
morse 11 января 2019 | 14:30
Предлагаю мосгорсуду не мелочиться, и начать уже раздавать нобелевские премии.
vise1 11 января 2019 | 14:32
Хоть один спортсмен ,
плюнет в лицо Зубкову ?!
danko1 11 января 2019 | 14:32
Дурдом им. Путина все его суды, как и Россия, которая Путин.
Пора нобелевских лауреатов объявлять из числа ближайших подельников Путина, а то им миллиардов и орденов уже мало.
andrejsischl 11 января 2019 | 14:32
молодцы, варимся в собственной тухлятине. Так держать!
profi1962 11 января 2019 | 14:32
Дурдом. Позорище.
serg05 11 января 2019 | 14:47
profi1962: Такое решение иначе как наличием лишней хромосомы объяснить невозможно.
vladimirgornitsky 11 января 2019 | 14:32
Судя по этому решению - Россия - единственная в мире страна олимпийских чемпионов местного значения, а также отрыто торжествующего идиотизма.
zztop1960 11 января 2019 | 14:34
Зачем вообще нужны Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы ? Мосгорсуд всем присудит медали , а то деньги тратить на сборные , на проживание в отелях , форму и т.д.
punk_not_dead 11 января 2019 | 14:52
zztop1960: деньги тратить на сборные , на проживание в отелях , форму и т.д.
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а вот сборные, проживание в отелях, форму и т.д. - это же грандиозный распил бюджета - это обязательно надо сохранить и не каждые 4 года, а ежегодно проводить международные Олимпиады, строя всё новые и новые стадионы и ристалища силами бр.Ротенбергов и Co'
vladimir1967 11 января 2019 | 14:35
Предлагаю Мосгорсуду назначить наших футболеров чемпионами мира.
marzepan 11 января 2019 | 14:37
Не знаю, чем руководствовался суд, но здравый смысл нервно курит бамбук.
zhrv 11 января 2019 | 14:41
- "Мосгорсуд подтвердил, что бобслеист Александр Зубков может сохранить за собой титул олимпийского чемпиона России"
А какие претензии к Мосгорсуду?!
Ну вот такой уникальный, не существующий титул "Олимпийский чемпион России" - пусть носит себе, на здоровье! Может еще возглавить церковь "Макаронного монстра" - тоже не возбраняется.
А медаль олимпийского чемпиона должен сдать. Соломоново решение, мудро!
kreamssdick 11 января 2019 | 14:42
ему 44 года, он уже и не спортсмен.
marzepan 11 января 2019 | 14:44
Когда в стране действует госпрограмма допинга, а для подмены проб проводится целая спецоперация, ни о какой чистоте не можеет быть речи. Может быть все эти чистые тоже с подмененными пробами проходили тесты, включая Исинбаеву. И все их рекорды и медали на самом деле под допингом. Когда команда массово принимала допинг на протяжении ряда лет и все молчали и Исин,аева тоже. А теперь, когда вывели на чистую воду заговорили о правах и политике. Просто больше нет доверия , в том числе и чемпионам, вот и не пускают всех. Стыдоба и позорище на весь мир и виноваты в этом они сами и вся система допинга в России.
malanoff 11 января 2019 | 14:48
По моему нет такого звания : "Олимпийский чемпион России " Вот если бы была "Олимпиада России " по типу Спартакиада , то тогда пожалуйста. А так только " Олимпийский чемпион Липецка " , ну как пример.
sergey1971 11 января 2019 | 14:49
Не пойму какое отношение суд в России имеет к олимпийским медалям. Олимпийские игры проводятся под эгидой МОК. У МОК есть спортивный арбитражный суд. На худой конец есть швейцарский суд т.к. МОК находится на территории Швейцарии. Российский суд здесь с какого боку? Ладно есть бы это был чемпионат России, но тут международное соревнование.
putn_pnh 11 января 2019 | 14:50
Ура!!! Скоро чемпионами мира по футболу будем по решению Басманного суда!
И пусть попробуют оспорить!
nikruchev 11 января 2019 | 15:05
putn_pnh: В Сев. Корее так и делают - они чемпионы по всем видам спорта.
hihi2raza 11 января 2019 | 14:50
Идиоты, тупые идиоты. Не страна а сборище мудаков и дибилов.
serkhao10 11 января 2019 | 14:53
Думаю, что Мосгорсуд проштамповал согласованное решение сверху. Сам бы на этот абсурд не пошел.
sergey1971 11 января 2019 | 14:58
serkhao10: скорее всего так и есть. Ведь олимпийскому чемпиону положены какие-то выплаты. Решили, зачем хорошего человека обижать.
vadimp 11 января 2019 | 15:03
" ... и сохранить за собой титул олимпийского чемпиона России ..."
А то ! Олимпийского чемпиона России может! :)))
all_seeing74 11 января 2019 | 15:03
Просто праздник какойто!!!))) что ни день - то веселуха!))))
vladimirgornitsky 11 января 2019 | 15:07
Судья, понятно, что скажут написать в решении суда, то и напишет.
Но ведь какому-то идиоту пришло в голову такое приказать. И здесь-то вопрос не пустяковый - фактически подтверждено, что государство поддерживает допинг, и как то повлияет на судьбу российского спорта - сложно сказать. Но ясно , что плохо отразится.
Но ведь эти самые идиоты и гораздо более серьезные вопросы решают, от которых зависит не судьба российского спорта, а судьба всей страны. И решения такие же идиотские, а властители, принимающие такие решения, несменяемы.
mikr 11 января 2019 | 15:09
Титул "олимпийского чемпиона России", на который дружно мастурбируют эхвские хомячки, придуман журналистами Эха Москвы, и нигде кроме самого Эха не фигурирует. На самом деле Мосгорсуд восстановил Зубкову статус Олимпийского Чемпиона, и тем самым дал ему право не возвращать олимпийские медали завоеванные в честной борьбе. Подоплека вопроса заключается в том, что Спортивный арбитражный суд CAS снял с Зубкова обвинения в нарушении антидопинговых правил, но по странным мотивам оставил в силе предписание сдать Олимпийские медали. Данное предписание было оспорено Зубковым а Мосгорсуде, и справедливость была восстановлена.