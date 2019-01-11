Мосгорсуд подтвердил, что бобслеист Александр Зубков может сохранить за собой титул олимпийского чемпиона России, несмотря на решение Международного арбитража. Таким образом, отказано в жалобе ОКР. В Олимпийском комитете России считают, что решение Мосгорсуда может повлечь за собой жесткие санкции, в том числе – полное отстранение российских спортсменов от Олимпиады в Токио в 2020-ом году.