Мэр Магнитогорска заявил, что версия теракта не подтвердилась

Между тем, к следствию накопилось немало вопросов.

Рассматривались все версии, и версия теракта была отработана первой, рассказал Сергей Бердников. По его словам, взрывчатых веществ обнаружено не было. Мэр Магнитогорска в интервью ТАСС выразил уверенность, что это достоверная информация. Согласно заявлениям властей и правоохранительных органов, 39 человек погибли при обрушении многоквартирного дома в результате взрыва бытового газа. Уральские СМИ, Znak.com и сайт 74.ru, со ссылкой на источники ранее сообщили, что это мог быть теракт. Прошло уже больше 10 дней, но СК до сих пор не озвучил основную версию произошедшего и не сообщил подробности, отмечает Znak.com. Сайт опубликовал сегодня 14 вопросов, которые направлены в Следственный комитет. Некоторые из них пересекаются с вопросами, которые ранее возникли у главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Например, действительно ли 100 сотрудников центрального аппарата СК работают в Магнитогорске? Продолжает ли ведомство рассматривать версию теракта? Действительно ли дело засекречено? Связаны ли взрыв в машине «Газель» в Магнитогорске с обрушением жилого дома? Произошел ли взрыв в автомобиле в результате спецоперации? Верна ли информация, что в результате взрыва погибли три человека? Кто эти люди? На все эти вопросы ответов от СК пока нет. Тем временем, мэр Магнитогорска сообщил, что взрыв произошел на втором или третьем этаже и именно этим вызваны столь серьезные разрушения.

Выплаты пострадавшим и родственникам погибших составят 93 миллиона рублей. По официальным данным, в качестве пожертвований собрано более 47 миллионов рублей. Помочь пообещали и власти Чечни.