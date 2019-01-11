Следственный комитет обвинил структуры Михаила Ходорковского в гибели журналистов в Центральной Африке
По оценке ведомства, трагедия произошла из-за плохой организации командировки.
Материалы центра расследований «Досье», опубликованные накануне, вызвали недовольство Следственного комитета. Представитель ведомства Светлана Петренко заявила журналистам, что финансируемый Ходорковским «Центр управления расследованиями» пытается оправдать свои просчеты при подготовке поездки, обвиняя в смерти журналистов непричастных.
По версии СК, убийцы пытались ограбить россиян и забрать у них вещи, а также фото— и видеоаппаратуру. После попытки сопротивления журналистов расстреляли, а их водителю удалось скрыться.
Хотя обвинения СК были адресованы «Центру управления расследованиями», эта структура была закрыта, а расследованием гибели россиян занимается центр «Досье», также финансируемый Ходорковским. По его данным, за журналистами в ЦАР следил местный жандарм Эммануэль Котофио, который находился на связи с их водителем и предполагаемым сотрудником ЧВК «Вагнер» Александром Сотовым.
«Досье» также сообщило, что водитель россиян сам раньше служил в жандармерии, но в Следственном комитете заявили, что он не имеет отношения к правоохранительным органам ЦАР.
По данным центра «Досье», убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могло быть не простым ограблением, а спланированной операцией, за которой стояли люди, связанные с предпринимателем Евгением Пригожиным.
Комментарии36
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danko_wurda 11 января 2019 | 14:13
Где бабка данко1 спец по Африке?
danko1 11 января 2019 | 14:16
Какое может быть доверие к СК, где сотрудники воруют миллиардами, фальсифицируют уголовные дела, а бандит Бастрыкин ведет следствие методом " сам убью- сам расследовать буду".
Полностью преступная организация на охране бандитского режима.
naebabchenka_drysch 11 января 2019 | 14:20
МБХ конечно же был бы коронован на Вора в законе, но... если бы не занялся беспределом - заказными убийствами ради наживы.
danko_wurda 11 января 2019 | 14:21
danko1: старая квочка ты спец по Африке? Не промахнулась мимо лесенки? Не превращай сайт в помойку. Буду. Ск. Где. Вешайся.
vitaly_mr23 11 января 2019 | 14:26
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
zmeelov_1 11 января 2019 | 14:23
danko1: В любом случае, доверия больше, чем бандиту и жулику ходору
vanadium_v 11 января 2019 | 14:28
zmeelov_1: zmeelov_1: за ним еще и убийства имеются
alex02d08e 11 января 2019 | 14:36
zmeelov_1: В свое время Черчилль, оправдывая союз со Сталиным написал примерно так: Если бы Гитлер вторгся в ад, то оправдано заключить союз с сатаной. Следуя этой логике, даже если Ходрковский и жулик, он делает правильную работу, разоблачая путинскую мафию
luger_max_otto 11 января 2019 | 14:25
Это да. Их нынешний бизнес- обеспечение правовой безопасности путинской мафии.
zmeelov_1 11 января 2019 | 14:27
luger_max_otto: А твой бизнес зад лизать пиндосам? Тьфу, геелюб ты занюханный
luger_max_otto 11 января 2019 | 14:37
Меня забавляет визг путёнышей. Меня забавляет невежество путенышей, почерпнувших из жаргона гопоты слово "пиндос". Меня искренне забавляет, как эти профессиональные, то есть за деньги, проституты пытаются обвинить в проституции тех, у кого есть собственное мнение.
ivan444 11 января 2019 | 14:40
zmeelov_1: А твоя работа - зад лизать Пригожину. Тьфу, на тебя, тьфу, геелюб ты занюханный.
m_doc 11 января 2019 | 14:17
danko_wurda: Небось, ЦАРского Котофея охмуряет со шпионскими целями:)
johnbmw Евгений Большаков 11 января 2019 | 14:19
Вот те РАЗ ... и с чего бы это ВДРУГ???? ... Какая НЕОЖИДАННОСТЬ :-(((
danko_wurda 11 января 2019 | 14:38
johnbmw: головкА ???? .... и ТЫ здесь :(-
sborisych 11 января 2019 | 14:28
danko_wurda:
Тащишься за ней, за денюШку, флудер на содержании?
macclarren 11 января 2019 | 14:19
это давно уже не для кого не секрет.... Ходорковский как был кровавым бандитом из 90-х, так им и остался. Горбатого только могила исправит!
ivan444 11 января 2019 | 14:42
macclarren: А Путина - Гаага!
yralez 11 января 2019 | 14:19
СК РФ абсолютно прав.
Ходорковский должен знать, что Пришлепин со своей бандой обязательно убьют всех, кто сунется в их делишки.
cimirse37 11 января 2019 | 14:23
Ну наконец то проявилось истинное лицо Ходорковского.
ivan444 11 января 2019 | 14:44
cimirse37: Ну, и?...
brian 11 января 2019 | 14:26
Любой белый человек в любой африканской стране - объект повышенного внимания. У африканцев не считается зазорным обмануть белого человека, не сдержать слова данного белому человеку, продать белому какую-нибудь ерунду втридорога: в этом заключается чуть ли высшая доблесть и доказательство своего ментального превосходства над простаком-европейцем, Кроме того, это своеобразная месть за годы колониального рабства.
Соответственно, белые журналисты в ЦАР обвешанные видеоаппаратурой на машине сразу привлекли внимание местных бандитов. Ходорковский отправил группу в ЦАР, как баранов на заклание.
vanadium_v 11 января 2019 | 14:26
абсолютно поддерживаю, Ходор спецом отправил людей на убой в страну где идет гражданская война и могут пристрелить за 10 американских рублей
sborisych 11 января 2019 | 14:36
vanadium_v:
Почитали опубликованные результаты расследования, что ли...
sborisych 11 января 2019 | 14:26
Следственный комитет обвинил структуры Михаила Ходорковского в гибели журналистов в Центральной Африке
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О как... И это буквавльно на следующий день после опубликования во многих СМИ одновременно- в "Новой", "Медиазоне", на "Дожде"(и где-то ещё...) расследжования, произведенного центром «Досье». И там ведь не измышления- а в том числе и биллинг телефонных разговоров-переговоров личностей рядом и вокруг этого страшного преступления.
m_doc 11 января 2019 | 14:34
sborisych: Разве билинг приравнивается к прослушкам? Весь этот билинг ни о чём.
sborisych 11 января 2019 | 14:38
m_doc:
А вы читали это расследование, опубликованное вчера?
m_doc 11 января 2019 | 14:49
sborisych: Читала, и что? Куча новых персонажей, куски их биографий, вот только про убийство ровным счётом ничего. Домысли, намёки, ощущения спинным мозгом и т.д. В любом суде такие "доказательства" сочтут курам на смех.
sborisych 11 января 2019 | 15:02
m_doc:
Да о каком суде вы ...
vlasti_kranty 11 января 2019 | 14:35
"Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят" Геббельс. Раша рулит!!!
kochar 11 января 2019 | 14:35
"...По оценке ведомства, трагедия произошла из-за плохой организации командировки."
_____________
То есть надо было получить добро у товарища Милосердова.(фильм "Гараж")
Другие варианты - это то что произошло.
m_doc 11 января 2019 | 14:54
kochar: А не шляться по ночам по джунглям в незнакомой местности разве невозможно?
kochar 11 января 2019 | 15:10
m_doc: Рядом с Кремлём вечерком шлёпнули политика и ничего.
Дурень ты.
ivan444 11 января 2019 | 14:37
У СК РФ не версия - туфта.
vladimir1967 11 января 2019 | 14:40
А еще каждая изнасилованная женщина виновата в том, что ее изнасиловали, тем ,что не правильно проложила маршрут через парк, не одела железные трусы и т.д.
m_doc 11 января 2019 | 15:02
vladimir1967: Вы в том парке раньше были? Как там вообще с безопасностью? Можно ли там гулять по ночам одиноким женщинам..... или мужчинам.... и даже неодиноким...