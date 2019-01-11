Следственный комитет обвинил структуры Михаила Ходорковского в гибели журналистов в Центральной Африке

По оценке ведомства, трагедия произошла из-за плохой организации командировки.

Материалы центра расследований «Досье», опубликованные накануне, вызвали недовольство Следственного комитета. Представитель ведомства Светлана Петренко заявила журналистам, что финансируемый Ходорковским «Центр управления расследованиями» пытается оправдать свои просчеты при подготовке поездки, обвиняя в смерти журналистов непричастных.

По версии СК, убийцы пытались ограбить россиян и забрать у них вещи, а также фото— и видеоаппаратуру. После попытки сопротивления журналистов расстреляли, а их водителю удалось скрыться.

Хотя обвинения СК были адресованы «Центру управления расследованиями», эта структура была закрыта, а расследованием гибели россиян занимается центр «Досье», также финансируемый Ходорковским. По его данным, за журналистами в ЦАР следил местный жандарм Эммануэль Котофио, который находился на связи с их водителем и предполагаемым сотрудником ЧВК «Вагнер» Александром Сотовым.

«Досье» также сообщило, что водитель россиян сам раньше служил в жандармерии, но в Следственном комитете заявили, что он не имеет отношения к правоохранительным органам ЦАР.

По данным центра «Досье», убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могло быть не простым ограблением, а спланированной операцией, за которой стояли люди, связанные с предпринимателем Евгением Пригожиным.