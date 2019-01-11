Мосгорсуд в эти минуты рассматривает жалобу Олимпийского комитета России по бобслеисту Александру Зубкову

В российском комитете считают, что Мосгорсуд не имел права пересматривать решение Спортивного арбитражного суда, лишившего Зубкова звания олимпийского чемпиона.

Представители Зубкова проделали хорошую работу, но ситуация сложилась неоднозначная, — отмечал ранее в эфире «Эха Москвы» спортивный юрист, партнер юридической фирмы SILA Михаил Прокопец.

Возврат чемпионского звания Зубкову вряд ли стоит запрета на выступления россиян на Олимпиадах. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал спортивный комментатор Василий Уткин.

Сам Александр Зубков ранее говорил, что для него важно сохранить звание олимпийского чемпиона именно в России. По словам спортсмена, это самая главная награда, которую он добился чистым спортом. Отмечу, возвращение медалей из Сочи и звания олимпийского чемпиона дают возможность получать пожизненную президентскую стипендию.