Мосгорсуд в эти минуты рассматривает жалобу Олимпийского комитета России по бобслеисту Александру Зубкову
В российском комитете считают, что Мосгорсуд не имел права пересматривать решение Спортивного арбитражного суда, лишившего Зубкова звания олимпийского чемпиона.
Представители Зубкова проделали хорошую работу, но ситуация сложилась неоднозначная, — отмечал ранее в эфире «Эха Москвы» спортивный юрист, партнер юридической фирмы SILA Михаил Прокопец.
Возврат чемпионского звания Зубкову вряд ли стоит запрета на выступления россиян на Олимпиадах. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал спортивный комментатор Василий Уткин.
Сам Александр Зубков ранее говорил, что для него важно сохранить звание олимпийского чемпиона именно в России. По словам спортсмена, это самая главная награда, которую он добился чистым спортом. Отмечу, возвращение медалей из Сочи и звания олимпийского чемпиона дают возможность получать пожизненную президентскую стипендию.
Комментарии10
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vitaly_mr23 11 января 2019 | 14:04
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kottigr1 11 января 2019 | 14:07
vitaly_mr23: Пора бы в нынешней РФ и Нобелевскую премию решением Мосгорсуда начать присуждать.. Чего теряться то, в самом деле.. ?
johnbmw Евгений Большаков 11 января 2019 | 14:13
kottigr1: угу ... не говоря уже о назначении Папы Римского ... а то ишь там - канклавы всякие, дымы чёрные/белые ...
starokozlovicky2gus 11 января 2019 | 14:14
kottigr1: Правильно, доктор белгородских наук у нас уже есть, чего теперь строить из себя наташу ростову.
danko1 11 января 2019 | 14:08
Путинские суды уже так низко пали, что любой абсурд дальнейший их действий не удивляет.
Мировое посмешище их судей-хахалевых.
johnbmw Евгений Большаков 11 января 2019 | 14:07
МАРАЗМ в стране продолжает Крепчать ... хотя уже Давно кажется, что Дальше НЕКУДА ;-(((
vlabumur 11 января 2019 | 14:07
звания олимпийского чемпиона дают возможность получать пожизненную президентскую стипендию.
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Не смотрю я этих "спортсменов" противно.
grs_alx_112018 11 января 2019 | 14:26
И назначить почетным 3.14страдальцем пожизненно ;))
kreamssdick 11 января 2019 | 14:28
Отдали бы ему медаль, он старенький уже, больше медалей не увидит.
marzepan 11 января 2019 | 14:33
Пойманные на допинге российские спортсмены чаще всего неплохо устраиваются в жизни. Некоторые даже в депутаты попадают. Функционеры тоже не сильно пострадают. Что Нагорных останется без работы? Или Мутко? Даже если Виталия Леонтьевича выгонят из всех международных спортивных организаций, родина его не бросит. А уж офицер ФСБ Блохин – так тот вообще без дела не будет ни минуты, с его-то умением передавать мочу сквозь стены.