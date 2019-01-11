По его окончании во многом определятся претенденты на «золотого бедуина». В категории внедорожников лидерство удерживает Тойота, а в грузовиках — КАМАЗ-Мастер.

Четвертый гоночный день на «Дакаре» один из самых сложных, он является первой частью так называемого «марафонского этапа», который состоит из двух дней. Его отличительной особенностью является то, что одну ночь участники ралли-марафона обслуживают свою технику самостоятельно без помощи механиков, которых даже не допускают на бивуак, впрочем, как и других членов команд, и большинство журналистов. В этой ситуации сохранить лидерство в категории внедорожников смог опытный катарский пилот команды «Toyota Gazoo Racing» Нассер Аль-Аттия. Второй спецучасток подряд он показывает лучшее время. Впрочем времени расслабляться нет, так как на пятки ему наступает многократный победитель «Дакара» Стефан Петерансель, который сейчас выступает за команду «X-Raid». Как признался журналистам француз, самый сложный гоночный день предстоит сегодня — вторая часть «марафонского этапа», по итогам которого во многом станет ясна расстановка сил и станут понятны основные претенденты на «золотого бедуина» во всех категориях. Что касается грузовиков, то тут по-прежнему лидирует КАМАЗ-Мастер. В генеральной классификации на первом месте экипаж Эдуарда Николаева.

Финиширует «Дакар» 17 января.