Z Архив новостей новости
5 2 6 124
13:30, 11 января 2019

На ралли «Дакар» стартовал самый сложный этап — марафонский

По его окончании во многом определятся претенденты на «золотого бедуина». В категории внедорожников лидерство удерживает Тойота, а в грузовиках — КАМАЗ-Мастер.

Четвертый гоночный день на «Дакаре» один из самых сложных, он является первой частью так называемого «марафонского этапа», который состоит из двух дней. Его отличительной особенностью является то, что одну ночь участники ралли-марафона обслуживают свою технику самостоятельно без помощи механиков, которых даже не допускают на бивуак, впрочем, как и других членов команд, и большинство журналистов. В этой ситуации сохранить лидерство в категории внедорожников смог опытный катарский пилот команды «Toyota Gazoo Racing» Нассер Аль-Аттия. Второй спецучасток подряд он показывает лучшее время. Впрочем времени расслабляться нет, так как на пятки ему наступает многократный победитель «Дакара» Стефан Петерансель, который сейчас выступает за команду «X-Raid». Как признался журналистам француз, самый сложный гоночный день предстоит сегодня — вторая часть «марафонского этапа», по итогам которого во многом станет ясна расстановка сил и станут понятны основные претенденты на «золотого бедуина» во всех категориях. Что касается грузовиков, то тут по-прежнему лидирует КАМАЗ-Мастер. В генеральной классификации на первом месте экипаж Эдуарда Николаева.

Финиширует «Дакар» 17 января.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vitaly_mr23 11 января 2019 | 13:40


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






cromwel 11 января 2019 | 14:04

меня всегда смешила на дакаре наша команда на так называемом КАМАЗе. На этом автомобиле кроме кабины от КАМАЗа больше ничего российского нет. Вся трансмиссия, мосты, двигатель и остальные основные агрегаты взяты у немцев, французов и англичан. По факту это иномарка с кабиной от КАМАЗа

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 304 6 7176 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение А что, если министр иностранных дел не сходится во взглядах с хозяином страны?..

5 164 6 14964 05.01
8читать ;смотреть
Kистория, видео, политика, мнения
Блоги

Алексей Малашенко руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций

Кактусообразные Даже не надейтесь. Нынешний режим не есть нечто случайное, это не какой-то прыщ на теле в общем-то здорового организма. Это кактус…

5 138 6 32344 04.01
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 110 6 11783 07.01
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 569 6 68259 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 378 6 49301 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 292 6 37976 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Блоги

Джамбулат Умаров министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации

Чеченский Народ скорбит вместе с магнитогорцами Рамзан Кадыров срочно вызвал меня к себе и со словами «для чеченцев чужой беды в России нет» отправил на южный Урал…

5 38 6 5499 12:36
Блоги

+ Владимир Путин посетил рождественское богослужение Владимир Путин посетил рождественское богослужение Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга…

5 184 6 26930 07.01
8читать ;смотреть
Kвидео, фото, религия, путин, события
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 84 6 12375 07.01
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й) Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…

5 76 6 11286 10.01
Kполитика, оппозиция, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ С Россией остались только банановые республики С Россией остались только банановые республики О международной изоляции России и победе Украины и Петра Порошенко на духовном фронте…

5 156 6 23395 06.01
Kполитика, видео, рф, украина, общество, мнения
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 91 6 14150 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Угрожающие тенденции нашего времени Стало сложно поддерживать демократию в одних странах при отсутствии демократии в других. Реалии глобализации: судьбы всех стран переплетены…

5 90 6 14169 08:26
Kдемократия, политика, общество, мнения
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Мой первый букет от Путина «Разрывы еще надо заслужить» — надолго стало девизом нелегкой работы кремлевского пула…

5 194 6 33779 10:02
Kтворчество, сми, путин, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Какие дороги будут построены в 2019 году? В составе новой трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе будет открыто уникальное для Москвы сооружение…

5 85 6 14972 08.01
Kдороги, москва, строительство, мнения

Популярное за неделю

Новости

Минобороны хочет получить право сбивать пассажирские самолеты над Россией Разработанный министерством проект постановления должен устранить существующее правовое противоречие…

5 93 6 29123
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

«Авангард» — это никакой не скрамджет, это, грубо говоря, «Фау-2». Это неуловимый Джо, который никому не нужен…

5 220 6 146697 05.01
#слушать 47:53 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 84 6 12375 07.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 258 6 316211 09.01
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Что это за безобразие?! Людей подавили!» «Что это за безобразие?! Людей подавили!» В Курске устроили давку за бесплатными сладкими подарками…

5 189 6 96357 07.01
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, общество, видео, курск, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7545042
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3854742

Сегодня в эфире