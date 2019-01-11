Мосгорсуд сегодня должен огласить решение по жалобе ОКР по делу бобслеиста Александра Зубкова, которого ранее суд восстановил в России в статусе олимпийского чемпиона, несмотря на употребление допинга. В Олимпийском комитете России считают, что решение Мосгорсуда может повлечь за собой жесткие санкции, в том числе – полное отстранение русских спортсменов от Олимпиады в Токио в 2020-ом году.