Мосгорсуд сегодня должен огласить решение по жалобе ОКР по делу бобслеиста Александра Зубкова
Мосгорсуд сегодня должен огласить решение по жалобе ОКР по делу бобслеиста Александра Зубкова, которого ранее суд восстановил в России в статусе олимпийского чемпиона, несмотря на употребление допинга. В Олимпийском комитете России считают, что решение Мосгорсуда может повлечь за собой жесткие санкции, в том числе – полное отстранение русских спортсменов от Олимпиады в Токио в 2020-ом году.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mr23 11 января 2019 | 13:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.