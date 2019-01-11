Великобритания, Ирландия и Канада получат консульский доступ к задержанному по обвинению в шпионаже Полу Уилану, — обещает официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она подтвердила, что посещение его в СИЗО в Москве будет возможно по взаимной договоренности, когда это будет всем удобно. Накануне британское посольство сообщало, что вопрос о консульском доступе к Уилану остается нерешенным. Напомню, встретиться с задержанным смогли пока только представители американского посольства.