Великобритания, Ирландия и Канада получат консульский доступ к задержанному по обвинению в шпионаже Полу Уилану
Великобритания, Ирландия и Канада получат консульский доступ к задержанному по обвинению в шпионаже Полу Уилану, — обещает официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она подтвердила, что посещение его в СИЗО в Москве будет возможно по взаимной договоренности, когда это будет всем удобно. Накануне британское посольство сообщало, что вопрос о консульском доступе к Уилану остается нерешенным. Напомню, встретиться с задержанным смогли пока только представители американского посольства.
Комментарии4
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vitaly_mr23 11 января 2019 | 13:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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java_php 11 января 2019 | 13:52
Прямо делегациями пошли.Однако шустрый товарисчь аж четыре гражданства.
polsan 11 января 2019 | 13:59
java_php: программист, вот бы тебе такое счастье и не надо было бы на сайте тролльлить и жил бы как прЫц! )))
java_php 11 января 2019 | 14:19
polsan: А мне и здесь не плохо. Куда же вы без компьютеров денетесь, ламеры. Как там поживает мой Шверин?