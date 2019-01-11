СК возлагает вину за гибель российских журналистов в ЦАР на Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского
Следственный комитет России возлагает вину за гибель российских журналистов в Центральноафриканской республике минувшим летом на Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского. Как считают в СК, инициируя публикации по этой теме, ЦУР пытается оправдать свои просчеты в организации поездки и обвинить непричастных. Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало открытое письмо, в котором просит Следственный комитет раскрыть информацию, связанную с убийством Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Накануне центр расследований «Досье» представил новые данные о причастности к преступлению в ЦАР людей, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Комментарии10
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ajsenev 11 января 2019 | 13:23
Ну да, ну да! Не было никакого умысла, никакой жандармерии, и уж, тем более, никаких россиян. Исключительно грабители в тюрбанах. И кто этому поверит?
igor919191 11 января 2019 | 13:24
Во Ходор провел расследование! Сыпется все на глазах. Как всегда "нефтяную жижу" добывает аферист
luger_max_otto 11 января 2019 | 13:27
Что сыплется? Вот конкретно- что противопоставил СК расследованию Ходорковского?
vitaly_mr23 11 января 2019 | 13:28
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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polsan 11 января 2019 | 13:30
igor919191: Расскажите про враньё, только сами не врите, буду рад прочитать, а то так всё запутано и только тролли знают всё наверняка! ))
vlabumur 11 января 2019 | 13:34
igor919191: Во Ходор провел расследование!
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Он бы раньше "сука"мозговал чтоб журналистов не убили,заказ то он делал.
Пусть теперь в жопу свое расследование засунет люди погибли и его вина в этом есть.
rihard 11 января 2019 | 13:24
Сейчас не имеет, раньше? А если биллинги телефонные проверить?
kara 11 января 2019 | 13:26
вот вам и козырь от СК. чем Ходорковский перекроет?
alextheterrible 11 января 2019 | 13:28
Следователи спросили этого водителя: "Ты не участвовал в убийстве?". "Мамой клянусь, не убивал!" - ответил тот. Следователи записали: "Показания в отношении водителя не подтверждаются."
gregor 11 января 2019 | 13:30
А звонил он убийцам 100 раз в день ,так ...... от нЕчего делать ,сказали в СК .
А Пригожин был в отпуске в это время и не в курсе .
А Захаровой в это время строили танцевальный зал , из налогов стариков и инвалидов .
А Путин сказал ,что виновата Америка .