СК возлагает вину за гибель российских журналистов в ЦАР на Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского

Следственный комитет России возлагает вину за гибель российских журналистов в Центральноафриканской республике минувшим летом на Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского. Как считают в СК, инициируя публикации по этой теме, ЦУР пытается оправдать свои просчеты в организации поездки и обвинить непричастных. Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало открытое письмо, в котором просит Следственный комитет раскрыть информацию, связанную с убийством Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Накануне центр расследований «Досье» представил новые данные о причастности к преступлению в ЦАР людей, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным.