Мосгорсуд в эти минуты рассматривает жалобу ОКР на решение в отношении президента Федерации бобслея

Мосгорсуд в эти минуты рассматривает жалобу Олимпийского комитета России на решение в отношении президента Федерации бобслея Александра Зубкова. ОКР подал жалобу по просьбе Международного олимпийского комитета. Это произошло после того, как Мосгорсуд пересмотрел решение Спортивного арбитражного суда, лишившего Зубкова звания олимпийского чемпиона и разрешил спортсмену называться олимпийским чемпионом в России. В своей жалобе Олимпийский комитет России указал на то, что решение Мосгорсуда может повлечь за собой жесткие санкции. В том числе полное отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Токио в 2020-ом году.

Вряд ли решение суда стоит запрета на выступление россиян на Олимпиадах, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал спортивный комментатор Василий Уткин.

Напомним, претензии Международного олимпийского комитета к Зубкову связаны с обвинениями в приеме допинга. В 2017-ом году его пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах и аннулировали результаты на играх в Сочи. В прошлом году Спортивный арбитраж отменил пожизненную дисквалификацию, но не стал восстанавливать результаты Зубкова на сочинских играх.