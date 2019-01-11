Мосгорсуд в эти минуты рассматривает жалобу ОКР на решение в отношении президента Федерации бобслея
Мосгорсуд в эти минуты рассматривает жалобу Олимпийского комитета России на решение в отношении президента Федерации бобслея Александра Зубкова. ОКР подал жалобу по просьбе Международного олимпийского комитета. Это произошло после того, как Мосгорсуд пересмотрел решение Спортивного арбитражного суда, лишившего Зубкова звания олимпийского чемпиона и разрешил спортсмену называться олимпийским чемпионом в России. В своей жалобе Олимпийский комитет России указал на то, что решение Мосгорсуда может повлечь за собой жесткие санкции. В том числе полное отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Токио в 2020-ом году.
Вряд ли решение суда стоит запрета на выступление россиян на Олимпиадах, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал спортивный комментатор Василий Уткин.
Напомним, претензии Международного олимпийского комитета к Зубкову связаны с обвинениями в приеме допинга. В 2017-ом году его пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах и аннулировали результаты на играх в Сочи. В прошлом году Спортивный арбитраж отменил пожизненную дисквалификацию, но не стал восстанавливать результаты Зубкова на сочинских играх.
Комментарии4
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gvs 11 января 2019 | 13:09
Суд признает Зубкова Супермэном и Человеком-Пауком одновременно )))
ajsenev 11 января 2019 | 13:21
С каких это пор Мосгорсуд наделен правами отменять решения спортивного арбитража в Лозанне? Нелепость.
vitaly_mr23 11 января 2019 | 13:14
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vladimirgornitsky 11 января 2019 | 13:20
Интересно. ОКР открыто призывает суд руководствоваться не законами, а целесообразностью. Я, правда, уверен, что и обжалованное решение суд принимал, исходя не из законов, а по чисто политическим соображениям. Понятно, что соображения оказались неправильными, что те, кто продиктовал суду это решение, как обычно в России, совершенно не понимали возможных последствий. Но при обжаловании решения ОКР все-таки следовало бы придумать какую-нибудь юридическую основу для протеста, а не признавать фактически на весь мир, что в России суд судит не по законам, а по понятиям. Политическим, уголовным, в зависимости от ситуации.