В российском МИДе считают местью возбуждение дела в отношении юриста Натальи Весельницкой
Это очередной виток антироссийской кампании в США, — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
В США Весельницкую обвиняют в воспрепятствовании правосудию. Российский юрист оказалась в центре внимания после того, как стало известно о ее встрече с руководством предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016-ом году.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gregor 11 января 2019 | 13:12
В российском МИДе считают местью возбуждение дела в отношении юриста Натальи Весельницкой
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это месть , считает Захарова , за мои высказывания и комментарии .
Но я и впредь буду лгать .например про то ,что в ЦАР наших ребят убили кто-то с тюрбанами на голове . И про наркоту в посольстве .... ,да про всё .
Работа у меня такая ..... лгать , подытожила Захарова .
vitaly_mr23 11 января 2019 | 13:15
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
naebabchenka_drysch 11 января 2019 | 13:13
Специально для сша создан нормальными людьми указующий знак - .|.
polsan 11 января 2019 | 13:17
drysch: путрик, слишком много недвижимости, денег и детей у твоих хозяев в США, чтобы они этот знак увидели!
ostapba 11 января 2019 | 13:33
А контакт за обеденным столом с поваром это что???
Премия или черная метка??
....
Все зависит от контактирующего клиента.
Федерал он, типа как Путин.
Или федераст.. как поварята Пригожина.
Даже..
kottigr1 11 января 2019 | 13:30
naebabchenka_drysch:
«Свободу Анджеле Дэвис!»
"El pueblo unido jamás será vencido !!!"
yralez 11 января 2019 | 13:13
У работниц передком на государственном содержании каких только нет профессий....для прикрытия.