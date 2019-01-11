В российском МИДе считают местью возбуждение дела в отношении юриста Натальи Весельницкой

Это очередной виток антироссийской кампании в США, — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

В США Весельницкую обвиняют в воспрепятствовании правосудию. Российский юрист оказалась в центре внимания после того, как стало известно о ее встрече с руководством предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016-ом году.