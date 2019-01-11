Минобороны хочет получить право сбивать пассажирские самолеты над Россией

Разработанный министерством проект постановления должен устранить существующее правовое противоречие.

Российские военные смогут сбивать пассажирские самолеты, если они нарушают государственную границу, не выполняют требования, не реагируют на сигналы и предупредительный огонь, и если при этом есть угроза гибели людей, экологической катастрофы или нападения на стратегические объекты. Если перечисленные опасности отсутствуют, боевая техника дежурных сил на поражение применяться не будет. Об этом говорится в проекте постановления Минобороны. Оно было опубликовано на сайте правительства еще в конце ноября, однако внимание на этот документ обратили только сейчас. В нем в частности просят признать утратившим силу постановление правительства от 1994 года, которое запрещает атаковатьсамолеты-нарушители государственной границы, если известно, что на борту есть обычные люди. Это противоречит закону «О противодействии терроризму», который позволяет военным сбивать пассажирские лайнеры, захваченные террористами. По данным СМИ, сейчас документ проходит межведомственные согласования.

Как отмечается в постановлении, планируемый срок вступления в силу документа – февраль этого года.