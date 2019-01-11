Минобороны хочет получить право сбивать пассажирские самолеты над Россией
Разработанный министерством проект постановления должен устранить существующее правовое противоречие.
Российские военные смогут сбивать пассажирские самолеты, если они нарушают государственную границу, не выполняют требования, не реагируют на сигналы и предупредительный огонь, и если при этом есть угроза гибели людей, экологической катастрофы или нападения на стратегические объекты. Если перечисленные опасности отсутствуют, боевая техника дежурных сил на поражение применяться не будет. Об этом говорится в проекте постановления Минобороны. Оно было опубликовано на сайте правительства еще в конце ноября, однако внимание на этот документ обратили только сейчас. В нем в частности просят признать утратившим силу постановление правительства от 1994 года, которое запрещает атаковатьсамолеты-нарушители государственной границы, если известно, что на борту есть обычные люди. Это противоречит закону «О противодействии терроризму», который позволяет военным сбивать пассажирские лайнеры, захваченные террористами. По данным СМИ, сейчас документ проходит межведомственные согласования.
Как отмечается в постановлении, планируемый срок вступления в силу документа – февраль этого года.
Комментарии29
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gvs 11 января 2019 | 13:06
На Украиной недостаточно стало.... Теперь над Россией решили. Привет из 1983г. ))))
noxepy_88 11 января 2019 | 13:09
gvs: Коллега, всё просто! Путин хочет напасть на Украину, и ему нужен инфоповод, чтобы канализировать внимание человечества и цивилизованного мира! Поняли? Россия сбивает иностранный самолёт, весь мир начинает отвлекаться на это, а под шумок Путин захватит украинцев! Надо срочно это распространять!
naebabchenka_drysch 11 января 2019 | 13:11
Правильное решение. Отличная инициатива!
Нехер тут над нами всяким летать.
fgrdj 11 января 2019 | 13:15
Здешний носатый хомяк этот же закон в США приветствует, а в России с негодованием отвергает.
Принципиальные организмы.....
edyatel 11 января 2019 | 13:18
naebabchenka_drysch: Почему только самолёты?
Любое транспортное средство и даже пешеходов, если они нарушили нашу границу. И давно пора восстановить КСП и пограничные посты с овчарками.
kottigr1 11 января 2019 | 13:20
naebabchenka_drysch:
11 российских кораблей («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.), для того что бы расстреляв их в нейтральных водах, взять на абордаж и захватить в заложники экипажи.
Если ВМФ РФ уже освоил морское пиратство, то почему-бы ПВО МО РФ не освоить ещё и воздушное пиратство ?
zmeelov_1 11 января 2019 | 13:32
kottigr1: Ты прав, кастрюля, не хер с вами, майдаунами, нянчиться. Пересёк границу РФ не по правил скакун бандеровский, получи дырку в своей тупой славаукраинной башке.
testmeter 11 января 2019 | 13:31
naebabchenka_drysch: "Нехер тут над нами всяким летать" /// Русские не летают - они на телегах ездяютЪ
vitaly_mr23 11 января 2019 | 13:15
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luger_max_otto 11 января 2019 | 13:07
Ну да, а потом будут говорить про то, что предупреждали, да не предупредился...
yralez 11 января 2019 | 13:09
.......ти чтобы звакон имел обратную силу., до 2014 г.
Боинг малазийский сбит по закону !
Вот она правильная версия !
Пиндосы утрутся.
proletarian74 11 января 2019 | 13:13
Хомячки, попробуйте представить ситуацию. Летят Боинги в башни ВТЦ. Есть возможность сбить. Будет не 3000 жертв, а 300. Ваши действия?
ЗЫ Фантастическое конечно предположение. Те, кот мог бы сбить, как раз и направили самолеты на башни в 2001..
valya24 11 января 2019 | 13:29
proletarian74: а разве для такой ситуации нужен закон?
platonnekafrin 11 января 2019 | 13:15
Скорей бы уж бы нашей обороне сказали посбивать те самолеты, а то живу я возле Внукова, а там они и день, и ночь гудят, гудят, гудят.
sborisych 11 января 2019 | 13:16
и если при этом есть угроза гибели людей
==
А те кто в самолетах, вроде тоже люди- экипажи, пассажиры- не в счёт. Сбить на'хрен, и никаких угроз...
skuller 11 января 2019 | 13:21
sborisych: Если бы самолеты, которые атаковали Башни-близнецы были сбиты, то людей погибло бы на порядок меньше.
И если есть выбор сбить самолет с 300 людьми или допустить, что он херакнется на АЭС или в центр города миллионника, то выбор очевиден.
Перестаньте реагировать на заголовки. А почитав либерастню складывается ощущение, что самолеты будут сбивать пачками. Такие случаи единичны и маловероятны. Успокойтесь.
vienidi 11 января 2019 | 13:24
skuller: Скуллящее пригожинское недоразумение-само то поняло, что здесь накорябило
proletarian74 11 января 2019 | 13:32
vienidi:
А ты сам от понял, что ты тут не понял? А то может тебе на форум Радионяни податься лучше. Все верно написано, но только не для уровня идиотов..
zmeelov_1 11 января 2019 | 13:34
vienidi: Важно, что ты понял, хрюкающая фридомхауская подстилка
sborisych 11 января 2019 | 13:28
skuller:
Скажите, а вы, и минобороны, видимо, способны убить прохожего, который не отвечает на окрик, и потенциально может представлять угрозу любому другому прохожему?
skuller 11 января 2019 | 13:33
sborisych: Если этот прохожий обвязан " поясами смертника" и бежит к детскому саду, то почему бы и нет. А как вы поступили в таком же случае, "либерал"? Бежали бы за ним и читали ему лекцию о вреде терроризма? ))
grs_alx_112018 11 января 2019 | 13:16
Ну просто надо понимать, что это касается и внутренних рейсов. Более того - это внутренних рейсов касается в большей степени
kondrakr 11 января 2019 | 13:17
Обязательно! Непременно! Пока Минобороны не начнёт сбивать пассажирские самолёты над Россией, жизнь не наладится!!!
beobachter 11 января 2019 | 13:19
В предвидении такого закона в 2014 году был сбит малайзийский Боинг с 300 пассажирами на борту, хотя он до территории России ещё не долетел. Теперь Шойгу желает проделывать это по закону?
peresvet73 11 января 2019 | 13:20
И не надо будет тогда оправдываться, как с малазийским Боингом - всё на угрозу терроризма и борьбу с терроризмом можно будет списывать! "Показалось, что угрожает - вот и сбили! Всё по российскому закону! А вы докажите, что нам не показалось!"
mustang 11 января 2019 | 13:29
Минобороны пополнилось выходцами психушек!!!! Это подготовка к суду в Гааге по борту МН -17, чтобы обелить Путина !!!
grs_alx_112018 11 января 2019 | 13:35
mustang: Успокойтесь уже с этой Гаагой ;)) Вы просто посмотрите на личность главы этой шарашки и результаты деяний за последние четверть века ;)) Так же можете забыть и про международный трибунал под эгидой ООН.
serjo1977 11 января 2019 | 13:30
Над Украиной сбили - видимо, понравилось. Опять же, багажом можно будет поживиться...
neyexo 11 января 2019 | 13:31
Здесь про Голландию, причину ее настойчивости в расследовании.
В 1977 году голландские пилоты КЛМ оказались виновны в катастрофе на о. Тенерифе, авиакомпания признала свою вину и всем выплатила компенсации.
И они хотят того же от любого другого виновника аварии.
(та катастрофа до сих пор самая крупная за всю историю авиации, более 500 чел, 2 самолета)