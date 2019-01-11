Минкомсвязи не поддержало законопроект о штрафах за оскорбление представителей власти в интернете
Подготовлено отрицательное заключение, — сообщил газете Ведомости зам.главы министерства Алексей Волин.
По его словам, термины, которые фигурируют в документе, можно трактовать слишком широко. Волин добавил, что у россиян есть конституционное право свободно высказывать свое мнение, а одна из задач государственных органов – спокойно выслушивать критику своей работы. «Не сахарные», — добавил чиновник.
При этом Комитет Госдумы по безопасности законопроект о наказании за оскорбление представителей власти в интернете поддержал.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
aleks50 Алексей Клубников 11 января 2019 | 12:40
Комитет госдуры по другому и не мог. Дурь на Руси не в почёте. А уж как им хочется.
vitaly_mr23 11 января 2019 | 13:15
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kottigr1 11 января 2019 | 12:40
Тяжело власти ссать против ветра... Могут так "захвалить", что мало не покажется..
marzepan 11 января 2019 | 12:52
Продажная госдура утвердит что угодно. Паразиты на шее народа.
polsan 11 января 2019 | 13:00
Это может такие просто игры в демократию, по уже написанному сценарию! ) Правду мы не узнаем! Но если Алексея Волина друг посадят, как врага ГД - тогда да! )
yralez 11 января 2019 | 13:02
И чо ?
Озерная банда их спрашивать будет ?
j_partizan 11 января 2019 | 13:11
Если посмотреть по-сути, то только Госдуму и критикуют. Она источник появления дурных и антинародных законов. И именно поэтому она против критики в адрес власти.
pilpelzaken 11 января 2019 | 13:26
Не внять живущим в кабале
Рабу или холопу
Свободе мухи на стекле..
Окна Петра "в Европу"
(Негуберман)
ly4_sveta 11 января 2019 | 13:27
Комитет Госдумы по безопасности занимается оскорблениями?
А как у нас с безопасностью? Видно, что заняться больше нечем.
Оскорбление представителя власти и все - рухнуло государство?)))