Случай заражения вирусом ящура животных выявлен на свинокомплексе группы «Русагро» в Приморском крае
«Группа компаний «Русагро» сообщает о подтверждении 11 января 2019 года случая заражения вирусом ящура животных, содержащихся на одном из свинокомплексов компании в Приморском крае», — сказано в сообщении.
Комментарии2
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vitaly_mr23 11 января 2019 | 13:16
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peresvet73 11 января 2019 | 13:23
Передел начался!