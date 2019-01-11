Случай заражения вирусом ящура животных выявлен на свинокомплексе группы «Русагро» в Приморском крае, говорится в сообщении компании, которая оценила свои потери вследствие этого как незначительные.

«Группа компаний «Русагро» сообщает о подтверждении 11 января 2019 года случая заражения вирусом ящура животных, содержащихся на одном из свинокомплексов компании в Приморском крае», — сказано в сообщении.