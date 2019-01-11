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12:30, 11 января 2019

Случай заражения вирусом ящура животных выявлен на свинокомплексе группы «Русагро» в  Приморском крае

Случай заражения вирусом ящура животных выявлен на свинокомплексе группы «Русагро» в  Приморском крае, говорится в сообщении компании, которая оценила свои потери вследствие этого как незначительные.

«Группа компаний «Русагро» сообщает о подтверждении 11 января 2019 года случая заражения вирусом ящура животных, содержащихся на одном из свинокомплексов компании в Приморском крае», — сказано в сообщении.

Комментарии

2

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vitaly_mr23 11 января 2019 | 13:16


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peresvet73 11 января 2019 | 13:23

Передел начался!

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