Соединенные Штаты вывели из Сирии первую партию наземной военной техники

Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN. Эту информацию турецкому агентству Анадулу подтвердил источник в Пентагоне.

Президент США Дональд Трамп объявил о решении вывести войска из Сирии в середине декабря. Он сказал, что Вашингтон выполнил основную задачу по борьбе с террористической организацией «Исламское государство».