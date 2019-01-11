Соединенные Штаты вывели из Сирии первую партию наземной военной техники
Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN. Эту информацию турецкому агентству Анадулу подтвердил источник в Пентагоне.
Президент США Дональд Трамп объявил о решении вывести войска из Сирии в середине декабря. Он сказал, что Вашингтон выполнил основную задачу по борьбе с террористической организацией «Исламское государство».
Комментарии3
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avp235 11 января 2019 | 12:55
Этот Трамп, ну прям, как Путин.
koltak76_ 11 января 2019 | 13:32
Интересно, сколько раз будет объявлять победу и выводить войска из Сирии Трамп? Вот наш Вова уже раза три выводил и праздновал.
vitaly_mr23 11 января 2019 | 13:15
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