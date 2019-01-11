Минобороны подготовило проект постановления, позволяющий сбивать пассажирские самолеты, нарушившие границу России

Об этом со ссылкой на документ сообщает Радио Свобода. Согласно проекту, самолеты можно будет сбивать, если они не реагируют на предупреждающие сигналы и предупредительный огонь и если их полет грозит массовой гибелью людей, экологической катастрофой или нападением на стратегические объекты.