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12:30, 11 января 2019

Минобороны подготовило проект постановления, позволяющий сбивать пассажирские самолеты, нарушившие границу России

Об этом со ссылкой на документ сообщает Радио Свобода. Согласно проекту, самолеты можно будет сбивать, если они не реагируют на предупреждающие сигналы и предупредительный огонь и если их полет грозит массовой гибелью людей, экологической катастрофой или нападением на стратегические объекты.

Комментарии

56

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pravdatut 11 января 2019 | 12:36

Странно, а кто залетает к неадекватам ?

vanadium_v 11 января 2019 | 12:39

pravdatut: к неадекватам не летают (см. флайтрадар на Уркаине)

vitaly_mr23 11 января 2019 | 13:16


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desdichado 11 января 2019 | 12:51

Как бы не сбивать свои самолеты. "Опыт" такой имеется...

proto_psb 11 января 2019 | 12:56

desdichado: Как следует из информационного текста, именно это и предусматривается в том числе.

sidoroventucascz 11 января 2019 | 13:06

"Эдселю очень хотелось кого-нибудь убить..." - так начинается знаменитый рассказ Брэдбери "Абсолютное оружие". Очень рекомендую тов. Шойгу дочитать и доложить своему главнокомандующему, чем там дело кончилось.

valeromm 11 января 2019 | 12:36

Будет как в США

testmeter 11 января 2019 | 12:43

valeromm: Что именно у тебя будет как в США? Уровень жизни? Уровень свобод и защиты граждан? Сомневаюсь...

zmeelov_1 11 января 2019 | 12:52

testmeter: Чтоб негров отстреливать безнаказанно или по всей стране мясорубки в общественных местах устраивать? Не, такую защиту и свободы нах-нах

testmeter 11 января 2019 | 13:00

zmeelov_1: Негров в США не отстреливают, а линчуютЪ. Плохо ты методичку изучило

zmeelov_1 11 января 2019 | 13:04

testmeter: Бздёныш подпиндосный, мне инета достаточно. И методичка без надобности.

valeromm 11 января 2019 | 13:01

testmeter:
Военные будут сбивать гражданские самолеты как в США.

punk_not_dead 11 января 2019 | 13:03

testmeter:
Минобороны подготовило проект постановления, позволяющий сбивать пассажирские самолеты, нарушившие границу России
-------------------
это уже дно или можно и нужно ещё ниже?
как насчёт кораблей? туристов забыли опять же - можно отстреливать и забирать все деньги убитых?

zmeelov_1 11 января 2019 | 13:10

punk_not_dead: Опыт Усраины нам без надобности

matsuvi 11 января 2019 | 12:36

И желательно принять закон задним числом, можно с января 2014 года.

vlad2 11 января 2019 | 12:40

matsuvi: останется объявить, что МН-17 был угнан либералами и направлялся на таран вовкиного кабинета в Кремле.

zmeelov_1 11 января 2019 | 12:55

vlad2: А нах на Кремль направлять? Укробандеровцы и без Кремля сбили

avp235 11 января 2019 | 12:37

А если это авария и радио не работает, и управление затруднено? Гибель 200 - 300 человек - это не "массовая гибель людей"?

zmeelov_1 11 января 2019 | 12:57

avp235: А если на город миллионник рухнет? Или на ЯЭС?

avp235 11 января 2019 | 13:04

zmeelov_1:
И сколько у нас этих миллионников? Вы над Сибирью и Дальним Востоком летали? Не города, а хотя бы дороги там видели? Авиатрассы обычно прокладывают вдали от больших н/п.

zmeelov_1 11 января 2019 | 13:14

avp235: И чо? Тебе дебилу про то и говорят, при условии угрозы массовых жертв. А если рухнешь, тупица, в Сибири, то МО отслужит по тебе отходную.

peresvet73 11 января 2019 | 12:37

Пилот истребителя будет решать - есть опасность экологической катастрофы или нет?
А угроза жизни скольким людям может послужить основанием для сбития самолёта?

lenin3 11 января 2019 | 12:44

peresvet73: одного,в Кремле...

vanadium_v 11 января 2019 | 12:45

peresvet73: а если это террористы и летят на АЭС?
ты же падла первая свалишь подальше и участвовать не будешь в ликвидации

lentapoint 11 января 2019 | 13:01

А если не летит?

noxepy_88 11 января 2019 | 12:38

Вы звери, госопода!!! Если такой самолёт залетит в США, ему дадут зеленый коридор до аэропорта Кенеди, и по два Грин Кардс для каждого на борту! Тут же будут подняты на ноги лучшие приватные адвокаты, всем будет обеспечен пожизненный сертификат Ллойда!

vanadium_v 11 января 2019 | 12:51

noxepy_88: )))

kottigr1 11 января 2019 | 12:38

А чем ещё шантажировать Путину Запад, кроме как пролетающими над территорией РФ мирными Боингами ?... "Ядерного пепла" не испугались, "русских хакеров" не бояться, остается только так...

zmeelov_1 11 января 2019 | 12:59

kottigr1: Майдаун, а ям Донбасса перестал бояться?

vlabumur 11 января 2019 | 12:39

Маразм крепчал.


Мы больны алкоголизмом,
Слабоумием властей
И расстройством организма,
В смысле, всех его частей,(с)

vanadium_v 11 января 2019 | 12:54

vlabumur: тут есть один хороший дохтор из Питера,
тоже всякую чушь пишет,
он вам точно поможет....

gregor 11 января 2019 | 12:39

Минобороны подготовило проект постановления, позволяющий сбивать пассажирские самолеты, нарушившие границу России
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенно ,если в этих самолётах летят родственники тех ,кто этот закон подпишет .

vanadium_v 11 января 2019 | 12:42

В США после 11 сентября 2001 года разрешено сбивать любые самолеты, которые представляют опасность для стратегических объектов,

vlabumur 11 января 2019 | 12:45

vanadium_v: В США после 11 сентября 2001 года
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
А у нас типа до? И поможет?
Вопрос думаю риторический.

vanadium_v 11 января 2019 | 12:49

vlabumur: чего до? Кому поможет??
Вопрос не риторический, а просто дебильный!

vlabumur 11 января 2019 | 12:52

vanadium_v: дебильный!
+++++++++++++++++++++++++
Вы специалист вам вредней Лечитесь..

vanadium_v 11 января 2019 | 12:57

vlabumur: вы за свое здоровье переживайте лучше,
пригодится еще

putin_itogy 11 января 2019 | 12:43

Готовиться к полётам в "Рай",
новым Боингам МН-17, полных детишками из Австралии и Голландии...

zmeelov_1 11 января 2019 | 13:01

putin_itogy: Это не к нам, это к майданутым кретинам. Это их ниша в Раю

don_ballon 11 января 2019 | 12:43

Принтяый способ пилотам истребителей заработать звёздочку и орденок. Ну, перебдел-кто ж его осудит?

testmeter 11 января 2019 | 12:45

Интересненькое решение. Похоже весточка из Гааги прилетела. Интересно, будет ли этот "закон" иметь обратную силу? Где-то до 17 июля 2014 года?

noxepy_88 11 января 2019 | 12:57

testmeter: Это звоночек Путину, коллега! Вы уже видите его конец?

skuller 11 января 2019 | 13:01

noxepy_88: Конец Путина у него в устах)

testmeter 11 января 2019 | 13:03

noxepy_88: "Конец" у путина очень уж маленький - кончик. Ботокс в него плохо закачивается. Без микроскопа не разглядеть. А вот трындец он вам принесет немалый. Сам то он, наверняка, смоется (если только ближайшие друзья его в рай не определят)

noxepy_88 11 января 2019 | 13:11

testmeter: Восхищён вашей осведомленностью! Наверное надо сильно постараться, чтобы получить такую близость к телу?

zmeelov_1 11 января 2019 | 13:21

noxepy_88: +++

testmeter 11 января 2019 | 13:27

noxepy_88: Да нет, мне твои коллеги с Лахты-2 рассказали

keg 11 января 2019 | 12:46

зная наш бардак и безалаберность,что то расхотелось летать на самолётах....

macclarren 11 января 2019 | 12:47

все правильно. Давно пора такой закон принять. Демократически одобряем и оппозиционно поддерживаем этот законопроект!

vadimp 11 января 2019 | 12:49

"Согласно проекту, самолеты можно будет сбивать, если они не реагируют на предупреждающие сигналы и предупредительный огонь и если их полет грозит массовой гибелью людей, экологической катастрофой или нападением на стратегические объекты."

В смысле чужим низя, а своим можно? Или и их тоже будут сбивать?

alex949 11 января 2019 | 12:59

Террористами могут использоваться загруженные взрывчаткой или ядерными бобами пассажирские самолеты !

y3emen1 11 января 2019 | 13:01

предполагаемых террористов можно ещё будет сбивать до момента вылета, на дальних подступах

sagen 11 января 2019 | 13:05

Карацупы наших дней. Они собираются сбивать самолеты с теми, кто будет бежать из России, как я понял. В Россию бежать нет смысла.
Герой-пограничник Карацупа и его бессмертный пес Индус задержали и уничтожили 338 нарушителей из них убиты были 129 человек. Фишка в том, что из этих 338 человек лишь один пытался попасть в СССР, все остальные хотели из него сбежать.

serjio99 11 января 2019 | 13:31

sagen: Про Карацупу интересно. Теперь-то мы уж знаем, что примерно так оно и должно было быть. И все-таки, где взяли эти цифры?

sokol40 11 января 2019 | 13:05

А что без постановления сбивать нельзя?

zhrv 11 января 2019 | 13:11

- "если их полет грозит массовой гибелью людей, экологической катастрофой или нападением на стратегические объекты."

Ну примерно, как репосты и лайки стали "угрозой конституционному строю, жизни и здоровью граждан страны".
А дальше, думайте сами - в какую сторону все вывернется.

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