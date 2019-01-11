Председатель совета директоров «Зенита» остается единственным кандидатом на  пост президента РФС

Председатель совета директоров питерского «Зенита» Александр Дюков остается единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза. Который освободил в декабре прошлого года Виталий Мутко. Предстоящие выборы главы РФС станут безальтернативными.

Кампания по выдвижению кандидатов на пост главы РФС завершается уже 13 января. Однако Александр Дюков, которого ранее выдвинул целый ряд региональных футбольных федераций, а также РФПЛ, фактически остается единственным кандидатом на эту должность.

Свои кандидатуры не стали выдвигать глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и генеральный директор РФС Александр Алаев. Заявил о том, что не станет участвовать в выборах и Временный глава союза Сергей Прядкин.

Ранее сообщалось, что в команду Дюкова в РФС войдут экс-гендиректор петербуржцев Максим Митрофанов и бывший руководитель столичного Локомотива Илья Геркус.

Выборы Президента Российского футбольного союза состоятся 22 февраля.