Магаданский губернатор заявил, что Сергей Королев не занимался добычей золота в ГУЛАГе

Однако это расходится с воспоминаниями самого конструктора.

«Один из самых знаменитых заключенных Колымы — Сергей Павлович Королев. И он здесь не золото добывал: ему были созданы условия, и он работал в своем направлении», — заявил магаданский губернатор Сергей Носов в интервью журналисту Александру Проханову. Отец отечественной космонавтики в сталинские годы был в ГУЛАГе, работал на золотом прииске Мальдяк Западного горнопромышленного управления. Воспоминания самого Сергея Королева ранее цитировала «Российская газета». «Я почти год по восемь, а то и более часов в сутки возил из карьера золотоносный песок. Стоит ли золото такого тяжкого, изнуряющего, безумного труда?! Пусть бы лежало вечно в земле, неведомое людям. Для меня оно ломаного медного гроша не стоит». Дочь Сергея Королева рассказывала, что ее отец ненавидел золото до конца жизни. Интернет-издание Znak.com напоминает, что согласно воспоминаниям других заключенных, Королев в лагере выжил практически чудом.

Губернатор Магаданской области в этом интервью сделал и другие неоднозначные заявления. Так, Сергей Носов сказал, что в России никогда «не уничтожали людей за инакомыслие»