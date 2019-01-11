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12:00, 11 января 2019

Магаданский губернатор заявил, что Сергей Королев не занимался добычей золота в ГУЛАГе

Однако это расходится с воспоминаниями самого конструктора.

«Один из самых знаменитых заключенных Колымы — Сергей Павлович Королев. И он здесь не золото добывал: ему были созданы условия, и он работал в своем направлении»,  — заявил магаданский губернатор Сергей Носов в интервью журналисту Александру Проханову. Отец отечественной космонавтики в сталинские годы был в ГУЛАГе, работал на золотом прииске Мальдяк Западного горнопромышленного управления. Воспоминания самого Сергея Королева ранее цитировала «Российская газета». «Я почти год по восемь, а то и более часов в сутки возил из карьера золотоносный песок. Стоит ли золото такого тяжкого, изнуряющего, безумного труда?! Пусть бы лежало вечно в земле, неведомое людям. Для меня оно ломаного медного гроша не стоит». Дочь Сергея Королева рассказывала, что ее отец ненавидел золото до конца жизни. Интернет-издание Znak.com напоминает, что согласно воспоминаниям других заключенных, Королев в лагере выжил практически чудом.

Губернатор Магаданской области в этом интервью сделал и другие неоднозначные заявления. Так, Сергей Носов сказал, что в России никогда «не уничтожали людей за инакомыслие»

Комментарии

35

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vitaly_mr23 11 января 2019 | 12:08


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gordy 11 января 2019 | 12:19

Несёт бред в массы?

wild_division 11 января 2019 | 12:31

Незнайку видимо он написал, взяв образ лгунишки-фантазера самого себя.

george1 11 января 2019 | 12:33

Раз заявил, значит точно, добывал.

bandera 11 января 2019 | 12:12

Запустил Украинец обезьяну гагарина! Так ему за это еще кацапы и челюсть сломали!

poluputing 11 января 2019 | 12:35

bandera: и умер он во время несложной операции из-за последствий издевательств

kuchumka 11 января 2019 | 12:45

bandera: был бы он украинцем был бы Короленко и ничего бы не запустил, а так русский Королев конечно молодец.

testmeter 11 января 2019 | 12:54

Отец у Королева был белорус, мать - украинка. Родился Королев в Житомире, учился и начинал работать в Киеве. В сохранившейся анкете при поступлении в КПИ его собственной рукой написано - украинец. Но нет, конечно же он русский, патамушта Россия приняла его в свой ГУЛАГ

kuchumka 11 января 2019 | 13:26

testmeter: хватит мне хохлятские сказки рассказывать, отец у него русский из Белоруссии и фамилия у него русская, а кто у него мать не имеет значение ибо у нормальных людей национальность по отцу.

merelymy 11 января 2019 | 12:51

Как говорил Борис Немцов: "они охолуели"
Но кажется, если выкинуть пару букв, то более краткое определение будет и более точное.

testmeter 11 января 2019 | 12:51

«он здесь не золото добывал: ему были созданы условия, и он работал в своем направлении» ///
С распростертыми объятьями встретила Вяликая Россия украинца Королева

lenin3 11 января 2019 | 12:14

Губернатору лучше знать,чем занимался Королёв.Да и у Мудинского можно спросить,он подтвердит,что Королёв икру кушал каждый день и думал о Гагарине...

gregor 11 января 2019 | 12:14

Вертухайское племя в большинстве после селекции упыря сталина .
Так что не удивительно ,ни заявления магаданского губернатора , ни "журналиста " Приханова .
Не удивлюсь ,если услышу от них двоих , что во времена ВОВ , маршал Жуков ,прежде чем разрабатывать операции , ездил советоваться с Путиным Владимиром Владимировичем . Так же не удивлюсь ,если 86 % телевизионного ..... электората в это поверят . Селекция ,она и есть селекеция ,как и менталитет ,он и есть менталитет .

mardxvar 11 января 2019 | 12:15

Вот так путинские холуи вытирают ноги о настоящую гордость истории России
Вперед, портки, языки наперевес и бегом марш нализывать до блеска задницу бандитско-вертухайского начальства!

borhudarov 11 января 2019 | 12:20

Правильно, Королев с большой теплотой вспоминал лагерные годы. Доносчик стал другом семьи, а начлагу СП до конца дней слал праздничные поздравления и посылки.
Вот такую историю через пару лет будет описывать наш главный культурный историк и вторящий ему губернатор.

compare 11 января 2019 | 12:20

э...да губер,"закусил удила",однако! это он чувствует,что скоро у него будет много времени на "отдых",вот и чудит...

ansh 11 января 2019 | 12:20

Запутинские идиоты правят историю страны.
Поставьте уж памятники Сталину, Ягоде, Ежову, Берия, Абакумову, Меркулову, Васе Блохину, ... да и дело (страна) с концом.

aleks50 Алексей Клубников 11 января 2019 | 12:22

Губернатор то путинский. Значит врать умеет.

platonnekafrin 11 января 2019 | 12:26

Неадекватность - это адекватность! Корень общий - "вата".

kochar 11 января 2019 | 12:27

Магаданский губернатор заявил, что Сергей Королев не занимался добычей золота в ГУЛАГе
_____________
Значит занимался добычей золота.
Если кто из начальствующих отнекивается,значит читай наоборот.
Сами себя выдают,помолчали бы лучше.

vatanen 11 января 2019 | 12:28

Современный путинский губернатор. А что вы от него ждали? Ума и знаний? Они отсутствуют по определению вместе с совестью.

bratec_kot_voskrese 11 января 2019 | 12:28

Надеюсь что Магаданский губер более компетентен в вопросах управления областью чем в вопросах истории)) Хотя наверное зря надеюсь...

doxerom 11 января 2019 | 12:29

А с чего вы взяли, что назначаемые губеры это ум, честь и совесть эпохи. Какой пахан такие и шестерки.

rash 11 января 2019 | 12:37

А чего такого? Враньё и мифотворчество является государственной политикой, как внутренней, так и внешней.

putin_itogy 11 января 2019 | 12:38

Чекисты наступают.
Похоже путинизм плавно переходит в свою нормальную стадию - 1937й год не за горами.
путин строит новый ГУЛАГ куда загонит всех "врагов народа".
Чиновники на местах, уже вскрыли тайные конверты с "легендами учений"..

vadimp 11 января 2019 | 12:40

"И он здесь не золото добывал: ему были созданы условия, и он работал в своем направлении ..."

Вот бы и губернатору такие же "условия создать"?

vlabumur 11 января 2019 | 12:48

vadimp: Вот бы и губернатору такие же "условия создать"?
++++++++++++++++++++++++++++++++
Пока они нам такие условия создают.

oxlomon 11 января 2019 | 13:26

vlabumur:
Вас не устраивают текущие условия? Хотите переключиться на добычу золотишка, внести свой скромный вклад в наполнение закромов Родины?
Можем посодействовать ;)

serjo1977 11 января 2019 | 12:48

А чего удивляться? Продвижение в губернаторы идиотов - целенаправленная политика. Наивно думать, что другие гемы умнее...

serjo1977 11 января 2019 | 12:50

губеры.

don_ballon 11 января 2019 | 12:51

М-да... То есть, по логике губера и Потроханова, ежели человека не грузили тяжёлой работой и "создавали условия", что значит, не морили голодом, не били, не содержали в промёрзшем бараке с уголовниками, то и незаконный арест его как бы и оправдан? Из какого средневековья эти чудища? Да за арест такого конструктора нужно измену родине шить, с отягощающими.

citizeneco 11 января 2019 | 12:53

Можно не согласиться со словами, что «золото медного гроша не стоит», хотя бы потому, что оно широко используется в электронных схемах, применяющихся и в космической технике, существенно повышая их надёжность, т.к. это самый коррозионно стойкий металл, что актуально в условиях длительных космических полётов и сложности замены и ремонта вышедшего из строя оборудования. Ну и золото самый ликвидный металл на внешнем рынке, который можно быстро продать или обменять на продовольствие или высокотехнологичное оборудование и качественные товары, что активно практиковалось советскими властями во времена острого дефицита, от прозы жизни никуда не денешься. А слова губернатора, что в России «никогда не уничтожали людей за инакомыслие», говорят только о том, что он зашоренный дурак, видимо, думающий только о том, как удержаться в своём кресле. Жаль, что в России пока нет уголовной статьи по которой его можно было бы привлечь, как в Германии за отрицание Холокоста.

pravdatut 11 января 2019 | 12:56

Завтра другой губер заявит, что сталин не подписывал расстрельные списки.

vmatuhin 11 января 2019 | 13:07

Не, ну а что? Орловский губер заявил, что сын Ивана IV-го заболел и умер по пути из Санкт Петербурга в Москву.

idontbelieve 11 января 2019 | 13:14

Следует губеру Магаданской обл.создать те же условия,что власть сталинская создала С.Королеву,чьи ракеты до сих пор летят в космос.А вообще нашим чиновникам лучше закрыть рот перед людьми,т.к. они безграмотны,историю не знают,не говоря про науки другие.Чинуши и Губеры,открывайте свой рот,когда идете в Кремль на доклады путену перед тв-камерами,вы там друг друга стоите.

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