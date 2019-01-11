Прервавший полет из-за подозрения на незакрытую дверь салона самолет приземлился во «Внуково»
«Самолет, на борту которого 47 человек, благополучно сел во «Внуково». Никто не пострадал», — сказал он. Самолет авиакомпании
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«Самолет, на борту которого 47 человек, благополучно сел во «Внуково». Никто не пострадал», — сказал он. Самолет авиакомпании
Комментарии4
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vitaly_mr23 11 января 2019 | 12:08
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serjo1977 11 января 2019 | 12:58
ПНХ!
za_stalina 11 января 2019 | 12:13
Это из за наклеек "не хлопай дверью".
serjo1977 11 января 2019 | 12:55
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