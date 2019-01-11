Прервавший полет из-за подозрения на незакрытую дверь салона самолет приземлился во «Внуково»

Пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн» благополучно вернулся в аэропорт «Внуково», прервав полет в Белгород из-за подозрения на незакрытую дверь салона, сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах московского авиаузла в пятницу.

«Самолет, на борту которого 47 человек, благополучно сел во «Внуково». Никто не пострадал», — сказал он. Самолет авиакомпании