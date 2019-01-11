Версия об использовании взрывчатки на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске не подтвердилась

Об этом сообщил мэр города Сергей Бердников.

При расследовании трагедии в Магнитогорске рассматривались все возможные причины, в том числе была отработана версия об использовании взрывчатки, но взрывчатых веществ на месте обрушения не обнаружили, рассказал в интервью агентству ТАСС Сергей Бердников. Об этом ранее заявляли и в Следственном комитете. Глава Магнитогорска отметил, что ситуация вокруг произошедшего «предельно прозрачна», и жители города, сплотившиеся в дни трагедии, не поддерживают слухи о том, что это был теракт. С точки зрения мэра, кто-то использует недостоверную информацию, чтобы, цитата, «спекулировать на теме людской беды». Бердников также сообщил, что следствие сейчас устанавливает, где именно произошел взрыв, но по его словам, последствия указывают на то, что очаг был не выше третьего этажа. Мэр Магнитогорска проинформировал, что пострадавшим уже выплачено порядка 100 миллионов рублей. Также известно, что части квартир в этом доме уже возобновили подачу газа.

Обрушение одного из подъездов дома в Магнитогорске произошло 31 декабря, его жертвами стали 39 человек. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. При этом уральские СМИ писали о том, что это мог быть теракт.