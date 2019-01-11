Версия об использовании взрывчатки на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске не подтвердилась
Об этом сообщил мэр города Сергей Бердников.
При расследовании трагедии в Магнитогорске рассматривались все возможные причины, в том числе была отработана версия об использовании взрывчатки, но взрывчатых веществ на месте обрушения не обнаружили, рассказал в интервью агентству ТАСС Сергей Бердников. Об этом ранее заявляли и в Следственном комитете. Глава Магнитогорска отметил, что ситуация вокруг произошедшего «предельно прозрачна», и жители города, сплотившиеся в дни трагедии, не поддерживают слухи о том, что это был теракт. С точки зрения мэра, кто-то использует недостоверную информацию, чтобы, цитата, «спекулировать на теме людской беды». Бердников также сообщил, что следствие сейчас устанавливает, где именно произошел взрыв, но по его словам, последствия указывают на то, что очаг был не выше третьего этажа. Мэр Магнитогорска проинформировал, что пострадавшим уже выплачено порядка 100 миллионов рублей. Также известно, что части квартир в этом доме уже возобновили подачу газа.
Обрушение одного из подъездов дома в Магнитогорске произошло 31 декабря, его жертвами стали 39 человек. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. При этом уральские СМИ писали о том, что это мог быть теракт.
Комментарии23
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vitaly_mr23 11 января 2019 | 12:08
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mardxvar 11 января 2019 | 12:18
vitaly_mr23: В черепных отверстиях у мэра прозрачность. кто и почему сгорел в маршрутке? Без обоснованного ответа на этот вопрос нет никакой "прозрачности"
luger_max_otto 11 января 2019 | 12:33
Это мэр. Что ему скажут- то и повторит. В режиме попугая.
ext_lev_ev 11 января 2019 | 12:53
Я догадываюсь,по какой причине не подтвердилась версия взрывчатки - в расстрелянной Газели были муслимы, и, значит, если теракт - то месть за Сирию. А такое недопустимо..
Вот ежели бы в Газели были укры, то мы 100% услышали б совсем другую песТню. В деле террора - ровно то же самое, что и со вредными примесями в белорусском твороге - они есть, когда их надо..
vlabumur 11 января 2019 | 12:10
Если это не теракт это лучше или хуже?
и возникает вопрос в чем причина взрыва и кто виноват ?
И кто конкретно понесет ответственность?
Или как всегда.
cattt 11 января 2019 | 12:17
vlabumur: Лучшая взрывчатка это ГАЗ!
Открыл газ, поставил горящую свечку, где нибудь повыше, метан наполняя комнату подойдет к горящей свече и ...
vlabumur 11 января 2019 | 12:31
cattt: Открыл газ, поставил горящую свечку, где нибудь повыше, метан наполняя комнату подойдет к горящей свече и ...
+++++++++++++++++++++++
Во первых тогда это теракт ,
во вторых как работник котельной на газу,(взрывались и не раз) сила такого взрыва будет ничтожной окна выбьет и все.
cattt 11 января 2019 | 13:18
vlabumur: Моджахеды уничтожали дома своих противников, таким же образом, только для взрыва использовали баллонный газ, а для поджога трассирующие пули.
Сила взрыва зависит от соотношения воздуха и газа.
avp235 11 января 2019 | 12:48
cattt:
"Также известно, что части квартир в этом доме уже возобновили подачу газа".
Решили сносить таким способом?
freshener 11 января 2019 | 12:41
vlabumur:
[Если это не теракт это лучше или хуже? ]
Смотря для кого. Для спокойствия людей, которые живут в соседних домах/районах лучше, если это не теракт. Для работников спецслужб тоже лучше, если это не теракт. для всех лучше, если это не теракт, кроме кучки городских сумасшедших.
[И кто конкретно понесет ответственность? ]
А вам это важно? А что если виновный погиб?
{Или как всегда.]
А как всегда?
vlabumur 11 января 2019 | 13:25
freshener: Для спокойствия людей, которые живут в соседних домах/районах лучше, если это не теракт.
++++++++++++++++++++++++++++++
Мы не знаем теракт это или нет.Последние теракты особенно в Европе происходили с помощью автомобиля.А тут газ.
А если и за конструкторских ошибок в газ плите или еще в чем ,
напомню пока причина неизвестна.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
И кто конкретно понесет ответственность?
А вам это важно? А что если виновный погиб?
А мы не знаем кто виноват . Может на газораспределительной
превысили допустимое давление? Рано начали встречать новый год.
Не я не вы не знаете нам не говорят. Это гадание на кофейной гуще.
Может виновник погиб может нет.
++++++++++++++++++++++++++++++++
А как всегда?
++++++++++++++++++++++++++
От От «Хромой лошади» до «Зимней вишни» и обратно.
pravdatut 11 января 2019 | 12:21
Почему обрушились все этажи? Направленный взрыв?
m_doc 11 января 2019 | 12:27
pravdatut: Земное тяготение.
vienidi 11 января 2019 | 13:18
m_doc: Тяготение мозга к заднице-у пригожинских холуев!!!
sokal123 11 января 2019 | 12:31
pravdatut: Использовали акустическое оружие . Резонанс .Все в руинах и следов нет. Удобно.
m_doc 11 января 2019 | 12:38
sokal123: А ещё удобнее быть дурачком и ничуть этого не стесняться, так ведь, дубинушка стоеросовая?
sokal123 11 января 2019 | 13:27
m_doc: Ты не посвящен в тайны высших кругов ,я -да . Вот и приоткрыл тебе часть страшной тайны . смотри . никому не говори.
zibex 11 января 2019 | 12:40
А такая версия рассматривалась вообще?
И кого расстреляли в маршрутке?
unprejudiced 11 января 2019 | 12:44
полагаю всю либерду что вякала про взрывчатку и теракт пора привлечь к уголовной ответственности за их действия по подрыву конституционного строя страны.
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 519-ФЗ)
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Во всех заявлениях про теракт усматриваются признаки этого преступления, а именно "Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к действующей власти"
ostapba 11 января 2019 | 13:04
unprejudiced: юрыст??? Да ты, как выживатель из ума Российской Федерации аплодируешь стоя??
Вместе со своими тараканами тоже?
В черепной коробочке твоего головного мозга даже?
buva53 11 января 2019 | 13:04
Ну, да - вместо гексогена нашли 50 кг сахара.
hiryrg 11 января 2019 | 13:09
Да, да, да. Конечно. Мы охотно "верим" Бердникову.
ly4_sveta 11 января 2019 | 13:24
Без свободного гражданина, без развитого общества, без
независимой прессы и без действующих институтов власти,
правды никогда и никто не узнает. Все в одних руках - что
хочу, то и ворочу.